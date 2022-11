Mercedes s'attend à être moins compétitif au Brésil

Charger le lecteur audio

Les dernières semaines ont été encourageantes pour Mercedes. La victoire échappe encore et toujours aux Flèches d'Argent en 2022, mais Lewis Hamilton y a été un candidat crédible sur le Circuit des Amériques et l'Autódromo Hermanos Rodríguez, jouant également la pole position sur ce dernier après avoir signé le meilleur temps en Q1 et en Q2. Dans tous les cas, Max Verstappen et Red Bull étaient finalement trop forts.

À Mexico, de manière inhabituelle, Ferrari était hors du coup par rapport à la marque à l'étoile, mais James Vowles s'attend à un retour à la normale au Grand Prix de São Paulo.

Expliquant les prestations récentes de la W13, le stratège en chef de Mercedes AMG F1 donne deux raisons : "La première est que nous avons apporté des évolutions majeures à la voiture à Austin, et cela nous a fait progresser ; le Mexique l'a démontré encore davantage. La seconde est que nous sommes très bons quand nous roulons avec l'appui maximal et les autres aussi ; cela s'est vu à Zandvoort et à Budapest, par exemple, et le Mexique n'y fait pas exception. Au Mexique, tout le monde avait l'aileron arrière maximal, la quantité d'appui maximale qu'ils puissent se permettre."

"Compte tenu du rôle majeur joué par le vent à Austin, je pense aussi que nous n'avons pas forcément vu la performance absolue des évolutions, tandis qu'au Mexique il n'y avait pas de vent à proprement parler. Nous avons désormais une voiture qui semble être équilibrée et bien fonctionner. Quelles seront ses performances lors des deux prochaines courses ? C'est dur à dire. Dans le cas de Mexico, il semble que Ferrari ait perdu du terrain, mais je présume que ce ne sera pas le cas à l'avenir."

Lewis Hamilton a eu un net avantage sur les pilotes Ferrari au Mexique

Plus précisément, au sujet des performances attendues sur l'Autódromo José Carlos Pace, à Interlagos : "Je ne pense pas que nous jouirons du même niveau de compétitivité ; ce ne sera pas bien différent, mais ça pourrait être un petit pas en arrière, et je m'attends certainement à ce que Ferrari soit plus proche qu'au Mexique. Certes, l'altitude est plus élevée que d'habitude, je crois que c'est 700 mètres au-dessus de la mer, mais le tracé de la piste et le niveau d'appui sont également un facteur. Comme je l'ai mentionné précédemment, nous fonctionnons vraiment bien sur les circuits à fort appui, et ce n'est pas ce qui va suivre au Brésil."

Mercedes ne perd en tout cas pas espoir de rattraper son retard sur Ferrari pour prendre la deuxième place du championnat des constructeurs. Le Grand Prix de Singapour avait fait mal aux hommes de Toto Wolff avec la perte de 31 points sur la Scuderia, mais ils en ont repris 27 lors des deux dernières courses. L'écart est désormais de 40 longueurs, avec un maximum de 103 unités encore à prendre.

"Notre objectif interne est très clair : nous sommes là pour finir deuxième du championnat, et chaque course où nous pouvons commencer à réduire cet écart de points est un succès", assure Vowles. "Au Mexique, nous ne leur avons pris que 13 points, alors il en reste 40 en deux courses – heureusement il y a une course sprint."

"Je pense que nous avons maintenant un package qui est vraiment capable de les concurrencer, contrairement au début de la saison ou au milieu de la saison. Mais 40 points, c'est vraiment beaucoup demander. Il faudra que nous fassions vraiment tout à la perfection et que Ferrari nous donne peut-être des opportunités pour nous ouvrir la voie vers la deuxième place. Ce que je peux vous dire, c'est que nous n'abandonnerons pas avant le drapeau à damier à Abu Dhabi."

