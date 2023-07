Mercedes a de nouveaux pontons sur la W14 à Spa

Ayant abandonné son concept "zéro ponton" depuis le Grand Prix de Monaco, Mercedes travaille d'arrache-pied sur la nouvelle direction de son développement avec un certain nombre d'évolutions à Spa-Francorchamps.

La différence la plus visible est au niveau des pontons : l'un des générateurs de vortex en forme de sourcil, situé sur le fairing de la structure d'impact latérale, a été supprimé. La forme et la taille de l'entrée d'air du ponton ont été révisées, la forme étant désormais plus cylindrique, afin d'améliorer le refroidissement moteur avec moins d'ouïes. Cela a évidemment des conséquences sur le flux d'air dans cette zone. Surtout, cela change la gestion de la traînée générée par les pneus avant.

Il y a aussi une différence considérable à l'arrière du ponton, le flanc étant plus incurvé afin d'améliorer le flux d'air vers l'arrière de la voiture. L'aileron arrière gagne en appui aérodynamique et en traînée.

La Mercedes W14

Au niveau de la surface supérieure du ponton, la rampe vers le plancher est plus abrupte. Le longeron en métal soutenant le plancher est désormais en contact avec la carrosserie extérieure de la rampe du ponton, restant visible avant de rejoindre le capot moteur.

Comme attendu, vu la relation entre la performance des pontons et celle du plancher, les bordures de ce dernier ont également été modifiées, avec seulement deux stries et non trois au niveau de l'ailette sur le côté.

Mercedes dispose également d'un nouvel aileron arrière à faible appui, le plan principal et le volet supérieur ayant été redessinés afin de réduire l'appui et la traînée générée, compte tenu des caractéristiques du Circuit de Spa-Francorchamps.