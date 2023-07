Plafond budgétaire : Mercedes veut séparer plus nettement les projets non-F1

Alors que la FIA continue d'analyser les comptes des écuries sur l'année 2022, des clarifications ont été demandées à certaines écuries de pointe, a-t-on appris en marge du Grand Prix de Hongrie. Le sujet : la manière dont elles bénéficieraient des départements non-F1 de leur entreprise pour progresser en piste.

La directive technique TD45 a interdit le transfert de propriété intellectuelle provenant d'activités non-F1, mais il reste des zones d'ombre. Ainsi, Toto Wolff veut que de nouvelles règles soient mises en place lors du prochain cycle, en 2026, pour empêcher le personnel de partager son temps entre la F1 et d'autres projets sans être inclus dans le plafond budgétaire.

Lorsque Motorsport.com lui demande à quel point il est difficile pour la FIA de surveiller les activités non-F1, le directeur d'équipe Mercedes répond : "Très difficile, je pense, car certaines des grandes équipes ont des milliers de personnes sur divers projets, commerciaux ou non."

"Avec nous, c'est un peu plus facile car nous avons tout en une entité. Alors on voit que les employés sont tous au même endroit, et on voit où ils sont assignés. Cela devient plus complexe quand il y a diverses filiales. Je n'ai jamais eu peur de dire qu'il fallait se débarrasser de tout ça avec la réglementation 2026."

Les entreprises technologiques des écuries sont une bonne source de revenus, mais selon Wolff, mieux vaut s'assurer que le plafond budgétaire soit solide et qu'il y ait une séparation plus marquée : "Dans le monde réel, c'est assez difficile car nous avons des revenus et de l'argent grâce à nos projets d'ingénierie. Cela signifie que nous ne pourrions pas assigner une personne qui travaille en F1 à un projet non-F1, pas même pour une minute."

"Mais je pense que c'est bien que notre sport dise : ça c'est la F1, ça ce n'est pas la F1. Et dès que quelqu'un passe dix secondes sur un projet F1, il doit être considéré F1 entièrement. C'est clairement la marche à suivre pour nous."

