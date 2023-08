Mercedes ne va pas stopper le développement de la W14

La problématique du moment à partir duquel basculer tout ou partie de ses ressources vers la monoplace pour la saison suivante n'est pas nouvelle en Formule 1, les écuries cherchant en général le meilleur moyen d'équilibrer les choses afin d'être le plus performant le plus longtemps possible sur les deux tableaux.

Toutefois, depuis 2021 et l'ajout dans l'équation du Règlement Financier, et donc du plafond budgétaire qu'il régit, a forcément contribué à rendre le moment de ce basculement encore plus crucial. En effet, l'utilisation des ressources étant par le fait même limitée sur une année, au moins financièrement, il peut être tentant d'adopter une approche radicale, surtout quand les objectifs sont loin d'être remplis comme dans le cas de Mercedes.

Toutefois, au sein de l'écurie allemande, les choses n'iront pas dans ce sens. Même si la W14 n'est pas la monoplace parfaite qui replacera l'écurie sur le chemin du titre mondial, pas question d'en stopper le développement. Et ce malgré le fait que le travail de l'écurie se concentre déjà à ce stade principalement sur 2024.

Mike Elliott, chief technical director de la structure de Brackley, met en avant pour Motorsport.com deux raisons pour continuer l'amélioration de sa F1 actuelle : "Je pense que nous pouvons encore apprendre des choses et qu'il faut encore se battre pour la seconde place au championnat [constructeurs]. Nous allons continuer le développement, mais il est évident que nous nous concentrons désormais sur la voiture de l'année prochaine."

Même si une refonte du design est attendue, ne serait-ce que pour contrer la garde au sol trop haute de la voiture actuelle, le technicien juge que maintenir un certain niveau de développement pour la W14 ne compromettra pas les efforts en vue de 2024. "Fondamentalement, nous voulons gagner des championnats du monde. C'est notre objectif principal et nous nous efforcerons d'y parvenir."

"Je pense que lorsque vous essayez de développer une toute nouvelle voiture, lorsque vous faites des changements architecturaux, il est difficile de garder le rythme en soufflerie. Donc, en fait, une partie des runs que nous faisons pour la voiture de cette année constituent des enseignements utiles sur la piste, sans pour autant compromettre la voiture de l'année prochaine."

Avec Jonathan Noble