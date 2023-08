Gasly : 2023 est ma saison "la plus malchanceuse" en F1

Après avoir passé l'ensemble de son début de carrière en Formule 1 dans les écuries de Red Bull, que ce soit chez Toro Rosso/AlphaTauri ou bien son court passage en sein de la structure mère en 2019, Pierre Gasly a choisi de voler de ses propres ailes en 2023 en rejoignant Alpine.

L'ambition de la structure française était, au début de la saison, de faire encore mieux que sa quatrième place de l'an passé au championnat constructeurs. Toutefois, au moment de la trêve, l'objectif est très loin d'être rempli et même les perspectives de top 5 ne sont pas bonnes au vu de la dynamique récente.

Pire encore, l'équipe a connu un certain nombre de déceptions sur le plan sportif et de remous en interne, qui ont culminé avec les départs de plusieurs cadres, dont le PDG Laurent Rossi, le directeur d'écurie Otmar Szafnauer et le directeur sportif Alan Permane, peu avant le GP de Belgique.

Dans ce qui ressemble à une véritable et longue crise, Gasly reconnaît que les choses n'ont pas été simples pour lui mais il tient à mettre en avant le rôle joué par une certaine malchance dans les résultats d'Alpine. Il fait notamment référence aux nombreux points perdus lors du GP d'Australie, où un accrochage avec son équipier Esteban Ocon lors du dernier départ arrêté a entraîné l'abandon des deux A523.

"Je pense que ça a été assez difficile pour beaucoup de raisons différentes", a déclaré Gasly alors qu'il a été invité à revenir sur la première partie de saison 2023. "Je pense que, globalement, nous avons probablement vécu la saison la plus malchanceuse que j'aie connue en Formule 1."

"Il y a eu quelques occasions manquées, qui ont eu un effet boule de neige et un impact assez important sur les résultats finaux. Il est donc évident que cela ne reflète pas le plein potentiel du package. Mais d'un autre côté, nous n'avons pas été aussi compétitifs que nous l'avions prévu au début de l'année."

"Alpine a terminé très fort en quatrième position [en 2022], et nous avons commencé cette année derrière Aston [Martin], donc en tant que cinquième meilleure équipe. Puis McLaren a connu un meilleur développement que nous jusqu'à présent, ce qui nous a fait rétrograder à la sixième place. Et ce n'est évidemment pas l'objectif de la saison."

"Ce serait mentir que de dire que nous avons répondu aux attentes. Mais il nous reste encore six mois et il y a encore pas mal de choses à faire en termes de développement. Cela ne va pas changer la saison dans son ensemble, mais j'espère vraiment que nous pourrons afficher une meilleure forme dans la deuxième partie de l'année."

Gasly a précisé que les difficultés d'Alpine n'étaient pas concentrées dans un domaine en particulier, l'A523 devant progresser dans plusieurs compartiments.

"Il est évident qu'il y a différents domaines d'amélioration. Il y a l'appui global, qui vous apportera de la charge et vous rendra plus rapide. Et puis il y a évidemment l'amélioration de l'équilibre dans les virages, qui est un autre sujet avec la sensibilité dans différentes conditions."

"Pour l'instant, nous courons après tout cela, pour être honnête. Ce n'est donc pas comme s'il y avait un aspect plus faible que les autres. Nous essayons simplement de renforcer le package. Et nous n'avons pas vraiment fait les progrès que nous espérions."

Avec Jonathan Noble