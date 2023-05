La Mercedes est passée "d'horrible" à "pas bonne" à Monaco

Mercedes a signé à Monaco un double top 5, Lewis Hamilton terminant quatrième et George Russell cinquième. Une performance d'ensemble solide au vu des positions de départ des deux pilotes, respectivement cinquième et huitième au moment de l'extinction des feux, sur un circuit où les dépassements sont plus difficiles que jamais.

En sus, les évolutions apportées, bien que difficiles à totalement évaluer sur un tracé aussi atypique, semblent avoir apporté un certain degré de satisfaction aux pilotes. Toutefois, pour un constructeur comme Mercedes, qui a dominé la Formule 1 entre 2014 et 2021, l'on demeure loin des ambitions.

Indiquant que ses hommes continuaient de trouver que la W14 n'était "pas bonne", Toto Wolff se contente d'une évolution positive par rapport à "l'horrible" W13 GP de Monaco 2022 où les rebonds avaient repoussé la meilleure des W13 à plus de sept dixièmes de la pole position.

La voiture était horrible l'année dernière et cette fois-ci, les pilotes ont dit qu'elle n'était pas bonne. Donc, il y a du mieux dans la description. Toto Wolff

À propos des améliorations, Wolff a déclaré : "C'est très difficile [à évaluer] parce que nous étions dans le même groupe qu'Aston Martin et Ferrari, je dirais. Sur une note positive, c'est peut-être encourageant parce que nous n'avons jamais été très bons ici."

"Nous étions à trois dixièmes de la pole position. L'année dernière, c'était six dixièmes (sic). La voiture était horrible l'an passé et cette fois-ci, les pilotes ont dit qu'elle n'était 'pas bonne'. Donc, il y a du mieux dans la description. Mais nous devons vraiment être prudents."

"Nous allons nous rendre à Barcelone pour collecter davantage de données. C'est une nouvelle base de référence. Je ne m'attends pas non plus à ce que nous devancions largement Aston Martin et Ferrari là-bas."

Wolff a ajouté que la mission du Grand Prix d'Espagne sera de comprendre comment optimiser les réglages de la nouvelle voiture, puis de laisser le travail acharné des femmes et des hommes de Mercedes porter l'équipe vers l'avant. "Il s'agira plutôt de comprendre ce que fait cette voiture désormais et comment nous devons la régler."

"Nous sommes très doués pour progresser une fois que nous avons décidé de la direction à prendre en matière de développement. Même avec l'ancien package qui n'était pas génial – il était terrible au début de la saison –, nous avons réussi à gagner une course à Interlagos de manière très dominante. Nous allons donc y arriver."