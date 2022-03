Mercedes va s'intéresser aux pontons de la Red Bull

Charger le lecteur audio

Lorsque la véritable Red Bull RB18 a enfin pris la piste en public lors des essais hivernaux de Barcelone, tous les regards se sont tournés vers elle et surtout vers ses pontons novateurs, dont la partie inférieure est très dégagée.

Lire aussi : Les secrets techniques de la Red Bull RB18

L'écurie au taureau rouge n'a que rarement cherché la performance lors de ces trois journées, passant le plus clair de son temps avec les composés C2 et C3, mais cela n'a pas empêché la concurrence de s'intéresser aux solutions trouvées sur son nouveau bolide. C'est le cas du directeur technique de Mercedes, Mike Elliott.

"Pour être parfaitement franc, je n'ai pas passé un temps fou à regarder les autres voitures. Nous essayons juste de résoudre nos propres problèmes. C'est aussi le cas de l'équipe à l'usine", déclare Eliott dans le Tech Talk sur F1 TV, ajoutant néanmoins : "La différence la plus visible, ce sont les pontons que Red Bull a conçus. C'est intéressant, nous allons y réfléchir."

Avec la révolution technique de 2022, il est toutefois naturel de voir des designs différents, souligne le Britannique. Du côté de Mercedes, on a adapté le concept des saisons précédentes, avec des lignes effilées vers l'arrière. Quoi qu'il en soit, même avec le plafond budgétaire, les évolutions ne vont pas tarder à arriver.

"J'imagine qu'il y a différents concepts", poursuit Elliott. "Avec cette réglementation, nous changeons complètement la manière de gérer les flux d'air dans le sillage de la roue. Cela a été fait afin que ce soit mieux pour les dépassements, pour ne pas pouvoir optimiser à l'extrême et contrôler le flux d'air du pneu."

Différentes équipes ont adopté différentes approches : certaines ont adopté cette grosse carrosserie, large, pour essayer de contrôler le sillage des pneus ainsi. Nous avons choisi une solution plus étroite, et avons agencé la voiture pour pouvoir faire ça. La réalité est que les voitures vont beaucoup évoluer d'ici la première course, et l'on va voir différentes solutions arriver. Quant à détailler ce que fait l'aérodynamique, tout est lié à la maîtrise de ce sillage des pneus avant."