Mercedes a "quelque chose à prouver" à Abu Dhabi

À Interlagos, l'écurie allemande a perdu Valtteri Bottas sur une casse moteur, tandis que Lewis Hamilton n'a terminé que septième après sa pénalité reçue pour un accrochage avec Alexander Albon. Si les deux titres mondiaux sont assurés depuis un petit moment, la firme à l'étoile est soucieuse de la dernière impression qu'elle va laisser avant la trêve, et des leçons qu'elle peut encore retenir de ce qui fut l'un de ses très rares échecs cette année.

Lire aussi : Mercedes explique la colère de Lewis Hamilton à la radio

"Le Grand Prix du Brésil a été une course décevante pour nous", souligne Toto Wolff, directeur de l'écurie de Brackley. "Nous n'avions pas la voiture la plus rapide en piste et nous avons perdu beaucoup de points à cause de nos propres erreurs. Nous avons analysé ce qui s'était mal passé, que ce soit au niveau de la fiabilité et de nos décisions, afin de faire en sorte que ça ne se reproduise pas. Ce fut une bonne expérience d'apprentissage pour toute l'équipe, et c'est quelque chose qui nous rendra plus fort à long terme."

"La mauvaise performance du Brésil fait que nous nous rendons à Abu Dhabi avec quelque chose à prouver. Yas Marina s'est avéré un bon circuit pour nous ces dernières années, et nous redoublerons d'efforts pour que ça le reste. Cette course est la dernière opportunité d'ajouter une victoire au palmarès de la W10, et une chance de plus d'offrir un grand spectacle aux fans avant la trêve hivernale. Nous avons hâte de nous battre car nous savons qu'en Formule 1, on est jugé uniquement sur le dernier résultat."

Lauda a "laissé un vide"

Comme c'est la tradition depuis plusieurs années, le rendez-vous de Yas Marina va sonner la fin d'un long championnat, même si un dernier effort sera nécessaire avec les deux journées d'essais pneumatiques qui auront lieu mardi et mercredi prochains. En dépit d'un sixième sacre historique chez les pilotes et les constructeurs, le clan Mercedes va voir s'achever une année qui aura été harassante, et parfois rude sur le plan émotionnel.

"Cette saison a pris des airs de montagnes russes pour nous", résume Toto Wolff. "Nous avons vu de formidables bagarres en piste et nous avons adoré la compétition. Nous sommes très fiers d'être restés au sommet et d'avoir inscrit le nom de Mercedes dans les livres d'histoire de la Formule 1, avec un sixième doublé consécutif."

"D'un autre côté, ce fut une année incroyablement dure, durant laquelle nous avons dû dire au revoir à trop d'amis. Nous avons été durement touchés par les décès de Charlie [Whiting], Niki [Lauda] et Anthoine [Hubert], ainsi que des membres de notre équipe que nous avons tragiquement perdus cette année. Chez Mercedes, Niki a laissé un vide qui ne pourra jamais être comblé, en tant que source d'inspiration et voix de la raison, mais plus important encore en tant qu'ami. Nous espérons t'avoir fait honneur, Niki."