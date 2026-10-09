Mercedes, Red Bull et McLaren, seules équipes avec des évolutions à Singapour

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Trois écuries seulement ont apporté des nouveautés au Grand Prix de Singapour 2026 de F1.

Fabien Gaillard
Publié:
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Grand Prix de Singapour 2026 - Vendredi à Marina Bay
Max Verstappen, Red Bull Racing

Grand Prix de Singapour 2026 - Vendredi à Marina Bay
Frederic Vasseur, Ferrari

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Lewis Hamilton, Ferrari

Grand Prix de Singapour 2026 - Vendredi à Marina Bay
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Grand Prix de Singapour 2026 - Vendredi à Marina Bay
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, George Russell, Mercedes, Arvid Lindblad, Racing Bulls, Liam Lawson, Racing Bulls

Grand Prix de Singapour 2026 - Vendredi à Marina Bay
Max Verstappen, Red Bull Racing, Isack Hadjar, Red Bull Racing

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Grand Prix de Singapour 2026 - Vendredi à Marina Bay
Fans gathered at the stage

Grand Prix de Singapour 2026 - Vendredi à Marina Bay
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Lewis Hamilton, Ferrari, George Russell, Mercedes

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Lewis Hamilton, Ferrari

Grand Prix de Singapour 2026 - Vendredi à Marina Bay
34

Fin de saison et format sprint obligent, les évolutions sont très limitées dans les rues de Singapour pour le 17e Grand Prix de la saison 2026 de F1.

En effet, on ne compte que trois équipes qui ont apporté des nouveautés aérodynamiques. À tout seigneur tout honneur puisque les champions du monde 2025 et tenants du titre à Singapour, McLaren, disposent à Marina Bay d'écopes de frein à fort refroidissement.

Il s'agit bien entendu d'une nouveauté spécifique à ce circuit de Singapour où les exigences en matière de freinage sont importantes dans des conditions particulièrement chaudes. Mais l'écurie indique qu'elle servira aussi pour d'autres pistes à venir.

Leader des deux classements, Mercedes débarque à Singapour avec deux nouveautés de performance, toutes deux situées sur l'aileron avant. La première concerne les flaps, avec une révision de la répartition de la surface mais aussi un passage à un mode ligne droite à deux éléments mobiles. La seconde concerne la plaque d'extrémité (endplate), dont l'ajustement répond aux modifications précédentes.

Enfin, Red Bull continue aussi d'améliorer la RB22 avec un aileron avant revu, tant au niveau de la plaque d'extrémité que de la géométrie des flaps. Cette première évolution de performance s'accompagne d'une évolution de fiabilité, avec une sortie élargie à l'arrière de la carrosserie pour mieux refroidir la monoplace.

Les huit autres écuries, dont Ferrari, n'ont signalé aucune nouveauté.

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