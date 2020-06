Mercedes redémarre ses moteurs et teste les nouvelles normes

Pour la première fois depuis plus de trois mois, un moteur de Formule 1 retentit à nouveau ! Mais ce n'est pas encore celui d'une monoplace 2020. Ce lundi, Mercedes met la touche finale à ses préparatifs avant deux journées d'essais programmées à Silverstone avec Lewis Hamilton et Valtteri Bottas. Les deux hommes prendront le volant de la W09 de la saison 2018 pour se remettre dans le bain, tandis que leur équipe prendra le pli des nouveaux protocoles mis en place suite à la pandémie de COVID-19.

Cette nouvelle réalité se constate déjà sur les images de l'écurie allemande dans son usine de Brackley, où s'appliquent le port du masque et la distanciation physique. Lors du démarrage de l'unité de puissance, on voit le personnel exercer d'une manière très différente des habitudes, avec très peu de monde autour de la monoplace.

Il faudra s'habituer à de telles images pendant un moment, alors que la F1 a officialisé l'ouverture de la saison 2020 pour le mois prochain en Autriche, sur le Red Bull Ring. Pour les huit Grands Prix européens, d'ores et déjà programmés, le huis clos sera de rigueur tandis qu'un protocole sanitaire draconien sera mis en place et fermement imposé à tous les membres du paddock, qui sera quant à lui réduit à sa plus simple expression.

En vue des deux journées d'essais de mardi et mercredi, Lewis Hamilton et Valtteri Bottas ont dû arriver avant ce lundi au Royaume-Uni afin d'éviter la quatorzaine obligatoire de 14 jours qui est imposée depuis ce 8 juin à tous les arrivants en provenance de l'étranger et qui pénètrent sur le territoire britannique.