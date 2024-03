Mercedes a relevé sa voiture par peur d'une nouvelle disqualification

Mercedes avait signé les deux meilleurs temps des Essais Libres 2 de jeudi lors du GP de Bahreïn 2024 de F1, avant de rentrer dans le rang lors des qualifications. George Russell a tout de même réussi une belle performance en signant le troisième temps, alors que Lewis Hamilton a connu une séance qu'il a lui-même qualifiée de "médiocre", débouchant sur une neuvième place.

Toto Wolff, le directeur de l'écurie allemande, a révélé que son équipe avait modifié les réglages de ses monoplaces entre la journée de jeudi et celle de vendredi après avoir eu la sensation que la W15 n'était pas vraiment dans les meilleures conditions en vue de la course. "Nous avons changé l'équilibre de la voiture au profit d'une configuration moins agressive pour les pneus en vue de la course, car nous avions probablement trop appuyé sur le tour lancé. C'est la raison pour laquelle la voiture n'était pas aussi [lors des qualifications] performante [qu'en EL2]."

Il y a un traumatisme chez nous, après Austin qui fait qu'avec une nouvelle voiture, nous préférons être un peu plus conservateurs.

Interrogé par Motorsport.com sur la différence potentielle, Wolff a répondu : "On aurait probablement pu avoir la monoplace pour se battre avec Max [Verstappen en qualifications], mais je ne pense pas qu'avec une telle F1, nous aurions pu nous battre avec Max [en course]. Comme la voiture est vraiment nouvelle, nous verrons si l'orientation des réglages que nous avons volontairement choisie aura un effet positif demain sur la course. Et si ce n'est pas le cas, ce sera une nouvelle phase d'apprentissage."

Parmi les changements effectués, il a été décidé de rehausser légèrement la W15. Un choix fait quelques mois après la disqualification du Grand Prix des États-Unis, quand Hamilton avait été privé d'une seconde place en raison d'une usure trop élevée du patin sous la monoplace. "Nous étions un peu trop bas niveau hauteur de caisse. Et évidemment, il y a un traumatisme chez nous, après Austin, qui fait qu'avec une nouvelle voiture, nous préférons être un peu plus conservateurs."