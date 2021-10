Mercedes n'a rien détecté sur les nouveaux moteurs de Bottas

En difficulté depuis le début de la saison, avant de renouer enfin avec la victoire lors du Grand Prix de Turquie, Valtteri Bottas n'a pas non plus été épargné par les ennuis moteur. En cette fin de campagne où la fiabilité du bloc allemand suscite quelques interrogations, le Finlandais a payé le prix fort puisqu'il utilise déjà son sixième V6 de l'année, alors que le quota est réglementairement limité à trois pour le championnat.

Déjà lourdement pénalisé au Grand Prix d'Italie puis au Grand Prix de Russie, Bottas a de nouveau reculé sur la grille de départ du Grand Prix des États-Unis. Cette fois-ci, la sanction n'était que de cinq places, suffisante toutefois pour compromettre ses chances de batailler aux avant-postes. Parti neuvième, le pilote Mercedes a terminé la course au sixième rang mais n'a pas pu jouer son rôle de lieutenant auprès de Lewis Hamilton face aux Red Bull de Max Verstappen et Sergio Pérez.

Après avoir largement mangé son pain noir en ce qui concerne les moteurs, Bottas espère maintenant être débarrassé de toute mauvaise surprise du même type dans la dernière ligne droite du championnat. A priori, les données relevées sur les éléments dont il dispose encore sont rassurantes.

"J'espère vraiment que nous en avons terminé maintenant", explique-t-il. "Je pense que les deux moteurs dans mon stock sont bons, ils semblent OK. Nous n'avons détecté aucun problème avec eux, donc je croise les doigts pour que je puisse aller jusqu'au bout sans pénalité. Car avec une lutte serrée pour le championnat, même si l'on recule seulement de cinq places, ça compromet vraiment la course."

"Je pense que j'ai été un peu plus malchanceux. Avant d'installer le moteur, il passe tous les tests de fiabilité et, en théorie, ça doit aller. Mais la chance n'a pas été de mon côté, nous avons rencontré davantage de défaillances et c'est simplement malheureux. Mais nous espérons vraiment avoir tout réglé désormais. Le temps nous le dira."

Qualifié quatrième avant d'être pénalisé sur le Circuit des Amériques, Bottas s'attendait à vivre une course compliquée face au Ferrari et aux McLaren. Une prédiction confirmée puisqu'il a terminé derrière Charles Leclerc et Daniel Ricciardo.

"C'était difficile comme je m'y attendais, et ça a été rendu plus compliqué encore dans le premier relais car j'étais derrière les AlphaTauri, et je ne pouvais pas passer", précise-t-il. "J'ai évidemment perdu du temps. Malheureusement, il n'y a pas eu de voiture de sécurité ou autre pour m'aider, donc je suis remonté, mais assez lentement."

Bottas s'attend à une autre course difficile à Mexico la semaine prochaine. "Red Bull est toujours bon là-bas, et leur unité de puissance est habituellement bonne à haute altitude", rappelle-t-il. "Je ne m'attends pas à un week-end facile, mais nous irons là-bas pour essayer de prendre plus de points qu'eux."