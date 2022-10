Mercedes admet avoir fait une erreur avec l'arrêt de Russell

Charger le lecteur audio

Après la relance de course lors du Grand Prix du Japon, consécutive à l'interruption de l'épreuve, tous les pilotes ont dû redémarrer en pneus pluie. Or, les conditions de piste étaient telles qu'en réalité, les pneus intermédiaires étaient déjà largement utilisables : certains pilotes comme Nicholas Latifi et Sebastian Vettel, loin au classement, ont ainsi fait le pari de vite se débarrasser des gommes à flancs bleus. Il n'a alors pas fallu très longtemps pour s'apercevoir qu'une fois en température, ces pneus étaient plus performants.

Si bien que, trois tours après la relance, la plupart des leaders sont passés par les stands pour chausser des intermédiaires. Certaines écuries ont fait s'arrêter leurs deux monoplaces, à l'image de Red Bull pour qui cela n'a pas eu d'impact, mais également de Mercedes. Dans le clan allemand, Lewis Hamilton a été le premier dans les stands suivi quatre secondes plus tard de George Russell. Or, l'écart trop resserré et le fait que beaucoup de monoplaces se trouvaient alors dans la pitlane ont conduit le pilote au numéro 63 à perdre du temps. Il s'est alors retrouvé hors du top 10.

Russell a rapidement fait savoir à la radio que ce choix ne lui convenait pas, qualifiant le double arrêt de "pire décision" possible et signifiant qu'il aurait préféré faire un tour de plus à l'air libre avec les gommes pluie certes moins performantes que de perdre du temps de cette manière. Fernando Alonso, qui le précédait directement sur la piste de quasiment trois secondes avant l'arrêt, a continué avec un tour supplémentaire et est ressorti des stands, lors de la boucle suivante, avec sept secondes d'avance sur le Britannique.

Dans sa vidéo traditionnelle de débriefing, l'écurie a reconnu, par la voix d'Andrew Shovlin, son responsable de l'ingénierie de piste, avoir commis une erreur : "Eh bien, nous avons examiné l'ensemble du timing et nous avons conclu que non, ce n'était pas la bonne décision [d'arrêter les deux voitures]. Nous aurions dû faire ce que George demandait, c'est-à-dire lui donner ce tour à l'air libre."

Sergio Pérez devant Esteban Ocon, Lewis Hamilton, Fernando Alonso et George Russell

"Maintenant, nous avons vu que les intermédiaires étaient beaucoup plus rapides, donc avec les pluie vous auriez perdu du temps sur la piste. Mais le problème était que George et Lewis étaient un peu trop proches pour que nous puissions faire l'arrêt au stand sans perdre du temps et ce temps a finalement coûté la position de George face à [Yuki] Tsunoda et peut-être même la position face à Lando [Norris]. Cela lui a donc donné un peu plus de fil à retordre d'avoir à dépasser ces voitures pour essayer de trouver de l'air propre."

Finalement, Russell a pu dépasser sur la piste Tsunoda par l'extérieur dans les Esses, manœuvre qu'il répétera face à son ancien équipier Latifi, tout en ayant entretemps pris l'avantage sur Norris dans la chicane. Il a franchi la ligne d'arrivée au huitième rang.

À la question de savoir si chausser directement les pneus intermédiaires après la relance était une option envisagée par Mercedes, Shovlin d'ajouter : "Oui, c'est une discussion que nous avons eue avec les pilotes. Nous avons préparé toutes les équipes des stands, les pilotes savaient ce qu'ils voulaient faire, ils ont pris cette décision mais en fin de compte, ce sont eux qui peuvent voir comment est la piste, où sont les rigoles, ils peuvent ressentir l'adhérence dont ils disposent et nous devons leur laisser la responsabilité de prendre cette décision."

"Pour Sebastian et Nicholas, il était plus facile de décider de prendre le risque. Ils étaient derrière de toute façon et en fin de compte, si c'était le mauvais choix, ils auraient probablement pu rattraper leur retard s'il y avait une autre voiture de sécurité. Nos pilotes, en revanche, n'ont pas jugé bon de faire le changement à ce moment-là et ils ont décidé de continuer."