Trop grand pour la Mercedes, Russell surmontera la douleur

Propulsé dans le baquet de la Mercedes de Lewis Hamilton pour le week-end du Grand Prix de Sakhir, George Russell s'apprête à découvrir la monoplace championne du monde avec un temps d'adaptation très réduit. Le Britannique ne se fixe aucun objectif afin d'alléger la pression, d'autant que les conditions ne sont évidemment pas idéales. Il a notamment cité en exemple son installation dans le cockpit, lui qui est plus grand que le septuple Champion du monde qu'il remplace en raison d'un test positif au COVID-19.

"C'était vraiment serré", décrit-il après avoir pris ses marques dans la W11, à la veille des premiers essais libres. "Il y aussi ma pointure qui est un problème, donc je dois porter des bottines une taille plus petites, ce qui ne sera pas idéal. C'est donc légèrement inconfortable. Mais je suis certain de pouvoir supporter la douleur pour avoir cette opportunité."

"D'un point de vue logistique, il y avait beaucoup de choses à faire en très peu de temps : peindre les casques en 24 heures, faire les combinaisons, les envoyer d'Italie au Royaume-Uni puis vers Bahreïn… Savoir qu'ils étaient prêts à faire tout cela signifie beaucoup pour moi et j'imagine que je dois leur rendre la pareille avec la meilleure performance possible et les meilleurs efforts."

Titulaire chez Williams depuis l'an dernier, tout en demeurant le protégé de Mercedes, qui a tout fait pour qu'il puisse remplacer Hamilton ce week-end, Russell insiste sur la quantité de choses qu'il va devoir découvrir à Sakhir.

"Ce sera incroyablement difficile", prévient-il. "Valtteri [Bottas] fait face à Lewis depuis des années. Je sais que ce ne sera pas une tâche aisée… Quand un pilote est intégré à l'équipe, je sais ce que c'est avec Williams en ayant passé deux ans dans la même voiture, avec les mêmes ingénieurs, les mêmes mécaniciens, alors changer soudainement de nombreuses choses, qu'il faut apprendre… Je n'ai pas d'attentes, pas d'objectif. Juste me mettre en confiance vendredi, apprendre autant que possible, en profiter, et faire de mon mieux."

"De mon côté, je pense qu'il n'y a pas de pression. Je me retrouve là, sans avoir piloté dans leur simulateur depuis deux ans. Mon baquet est vieux de trois ans. J'ai tellement d'informations à apprendre. Et comme je l'ai dit, affronter Valtteri ne sera pas facile. Je pense donc qu'il est en bonne position. Je ne me mets pas de pression supplémentaire. Je vais y aller, je vais en profiter. Il n'y aura pas d'objectifs, pas d'attentes de ma part, de Toto ou de Mercedes. Car on ne peut pas juger quelqu'un en une course, je crois. Ce week-end sera de l'apprentissage, surtout vendredi, avant de se concentrer sur les qualifications puis la course. Et si j'ai l'opportunité la semaine prochaine à Abu Dhabi, qui sait… Ce sera plus facile pour moi."