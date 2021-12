Les changements préparés par Mercedes sur le volant de Russell

George Russell a toujours été clair sur le fait que son passage chez Mercedes lors du Grand Prix de Sakhir 2020 lui a apporté des connaissances qui pourraient être mises à profit lors de son retour chez Williams.

Bien que le temps ait manqué pour apporter des changements majeurs à la W11 avant le début du week-end à Bahreïn, l'aperçu qu'il a tiré de l'approche et des exigences de Lewis Hamilton a été extrêmement précieux. Par exemple, la façon dont il a dû utiliser la configuration du volant de Hamilton, qui inclut son système de palette unique.

Dès son retour chez Williams, Russell a commencé à utiliser ces informations pour son propre bénéfice et celui de l'équipe. Il a demandé à ce que des modifications soient apportées à son système de palettes d'embrayage, conformément à ce qu'il avait à sa disposition lorsqu'il pilotait la Mercedes.

Le volant de George Russell, Williams FW43B

En 2020, le volant de la Williams était muni de deux palettes (ci-dessus), avec deux leviers dotés de cavités moulées pour les doigts et utilisées pour aider le pilote à travailler sur l'embrayage.

Ayant pris en compte la demande de Russell, le volant adopté pour 2021 ne comportait plus qu'une seule palette, plus longue (ci-dessous), actionnée par sa main droite. Elle est également dotée d'une cavité pour les doigts à son extrémité afin de lui permettre de jouir d'une plus grande stabilité lors de la modulation de la course du levier.

Le volant de George Russell, Williams FW43B

Après avoir signé un contrat à plein temps pour rejoindre Mercedes en 2022, Russell est retourné dans le cockpit lors des récents essais d'après-saison à Abu Dhabi, où il a piloté le mulet de la W10 (de 2019) pour évaluer les nouvelles roues de 18 pouces destinées à la F1.

Sans perdre de temps, Mercedes avait préparé un nouveau volant pour son arrivée, en s'inspirant du design d'Hamilton mais avec quelques différences clés basées sur les commentaires de Russell.

La course du levier est assez comparable, tout bien considéré. Cependant, la partie où loger les doigts est plus proche de l'axe du volant, et le point de montage articulé est beaucoup plus proche de la poignée gauche.

Cela est probablement dû à la différence entre la façon dont les deux pilotes tiennent le volant lors d'un départ, Hamilton étant connu pour avoir une approche originale consistant à saisir le coin supérieur gauche du volant.

Le volant de Lewis Hamilton, Mercedes W12

Il sera intéressant de voir si d'autres changements interviendront d'ici le début de la saison prochaine, car les configurations de volant sont souvent des domaines où les pilotes trouvent de petits gains de performance.