Mercedes souffre mais ne rend pas les armes face à Red Bull

À quatre Grands Prix du terme de la saison 2021, Mercedes se retrouve désormais sous une pression rarissime. Après la victoire de Max Verstappen à Mexico dimanche, accompagnée par la troisième place de Sergio Pérez, Red Bull est revenu à un point seulement de l'écurie allemande au championnat constructeurs, tandis que Lewis Hamilton accuse désormais 19 longueurs de retard au championnat pilotes.

Dans une saison qui a déjà connu de nombreux rebondissements, rien n'est évidemment joué en dépit du ballotage favorable dans lequel se trouve le clan Red Bull, qui plus est au vu de la dynamique des derniers Grands Prix. En dépit de cette situation, Mercedes n'est certainement pas prêt à abandonner tout espoir de renverser le cours des choses. Alors que l'équipe dirigée par Toto Wolff a décroché tous les titres mondiaux ces sept dernières saisons, elle fera tout pour défendre son bien jusqu'au bout.

"Je suis quelqu'un d'assez réaliste, mais j'adore le sport automobile car tout peut arriver", rappelle Toto Wolff. "Aucun d'entre nous ne va quitter ce circuit avec la mentalité de se dire que ça nous échappe. Il reste quatre courses, quatre victoires à saisir, quatre abandons qui peuvent survenir. Et nous continuerons tout simplement à nous battre. Nous savons que nous avons une grande équipe. Notre voiture était exceptionnellement bonne en Turquie. Et je pense que nous avons tout à gagner. Mais lorsque nous regardons la probabilité mathématique, évidemment je préférerais être 19 points devant plutôt que derrière. Mais c'est comme ça."

Red Bull trop fort ?

Auteur au Mexique de son neuvième succès de la saison, Max Verstappen a fait passer tous les voyants au vert alors que le sprint final est lancé. Si le Néerlandais venait à s'imposer une dixième fois le week-end prochain à Interlagos, il compterait alors au moins 26 points d'avance sur Lewis Hamilton, soit l'équivalent d'un joker en cas d'abandon par la suite. Le septuple Champion du monde estime-t-il crucial de mettre fin à la série de son rival au Brésil ?

"J'ai naturellement le sentiment de devoir gagner chaque Grand Prix", répond-il. "Nous avons besoin de ces points supplémentaires, pas de perdre des points. Nous devons essayer d'en regagner, c'était l'objectif lors de la dernière course et aussi à la course d'avant, tout comme ce week-end. Mais vous savez, ils sont tout simplement trop rapides, alors nous donnons absolument tout ce que nous avons, mais ce n'est malheureusement pas suffisant actuellement contre eux."

Sans surprise, chez Red Bull on contrebalance une nouvelle fois le sentiment général qui commence à prendre le pas et ferait de l'écurie de Milton Keynes le grand favori pour les deux couronnes mondiales.

"Il y a encore 107 points à prendre, donc encore beaucoup de chemin à parcourir", prévient son directeur Christian Horner. "La fiabilité va jouer un rôle déterminant, tout comme la stratégie à maximiser et les arrêts au stand. Je dois dire que l'équipe a été irréprochable aujourd'hui [dimanche], les pilotes ont fait un excellent travail. Et la stratégie était solide. Dans l'ensemble, c'est donc une très grosse performance collective."