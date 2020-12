Mercedes offre un test en F1 à ses pilotes de Formule E

Mercedes a choisi les deux pilotes qui mèneront les essais organisés mardi prochain à Abu Dhabi, dans la foulée du dernier Grand Prix de la saison. L'écurie championne du monde a décidé d'aligner pour cette journée ses deux pilotes titulaires en Formule E, Stoffel Vandoorne et Nyck de Vries. Ils passeront la journée complète au volant des deux W11 qui pourront être mises en piste à cette occasion.

L'écurie de Brackley n'avait pas encore communiqué son choix pour ces tests initialement réservés aux jeunes pilotes, mais dont la réglementation s'est assouplie au dernier moment sous la pression de Renault pour faire rouler Fernando Alonso. Ainsi, sont autorisés à y prendre part tous les pilotes n'ayant pas disputé plus de deux Grands Prix en Formule 1 (c'est le cas de De Vries) mais aussi ceux n'ayant pas roulé en Grand Prix cette année.

Officiellement réserviste de Mercedes cette année, et également mis à disposition de Racing Point pour ce même rôle, Stoffel Vandoorne est passé tout près de rouler en course à plusieurs reprises. L'occasion la plus proche s'est présentée la semaine dernière, lorsque Lewis Hamilton a été testé positif au COVID-19 et a dû déclarer forfait pour le Grand Prix de Sakhir. Le pilote belge s'est rendu à Bahreïn comme prévu mais Mercedes avait réussi à trouver un accord avec Williams pour que George Russell s'installe dans la monoplace du septuple Champion du monde.

Absent des Grands Prix depuis son départ de McLaren fin 2018, Vandoorne a rejoint Mercedes pour également travailler au simulateur, tout en devenant un élément clé du programme Formule E lancé par la marque. Nyck de Vries a quant à lui été sacré Champion de Formule 2 l'an dernier, tout en menant une carrière à la fois en Endurance dans la catégorie LMP2 et en FE avec la firme à l'étoile.