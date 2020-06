Mercedes transfère la technologie MGU-H de la F1 à la route

La technologie MGU-H permet de convertir les gaz d'échappements en énergie électrique. Néanmoins, cette partie s'est avérée la plus délicate à mettre en œuvre pour les motoristes depuis l'introduction des unités de puissance turbo hybrides en 2014. Les difficultés rencontrées par les constructeurs et les ressources qu'il a fallu déployer pour la développer ont parfois même incité certains d'entre eux à réclamer sa suppression pour les années à venir, ce qui ne s'est jamais concrétisé.

Vainqueur de tous les titres mondiaux depuis le début de l'ère hybride, Mercedes a toujours mis en avant cette technologie, estimant que les connaissances qu'elle apportait pourraient à terme être utilisées pour les véhicules de série. La marque allemande va désormais transformer les paroles en actes. Ce que Mercedes a appris avec le MGU-H au cours des six dernières années va s'appliquer pour un projet de motorisation qui est actuellement dans ses dernières phases de développement. Il sera ensuite intégré aux futurs modèles Mercedes-AMG.

"Nous avons clairement défini nos objectifs pour un futur électrique", rappelle Tobias Moers, PDG d'AMG (et futur patron d'Aston Martin). "Afin de les atteindre, nous nous appuyons sur des composants discrets et très novateurs ainsi que sur des assemblages. Avec cette initiative, nous complétons stratégiquement notre technologie modulaire et l'adaptons à nos exigences de performance. Dans un premier temps, cela inclut le turbo électrifié. C'est un exemple du transfert de la technologie F1 vers la route. C'est quelque chose qui nous a permis d'amener les moteurs turbo à un niveau d'agilité jusqu'alors inaccessible."

Ce transfert de technologie va de pair avec une approche adaptée aux besoins d'un véhicule de série. Avec le MGU-H sur une voiture de route, le but ne sera pas d'obtenir de la puissance supplémentaire comme en F1 mais d'aider le moteur à avoir un meilleur temps de réponse et de minimiser la latence du turbo. Cela permettra également d'avoir davantage de couple à des régimes moteur moins élevés.