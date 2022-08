"Dépression et exubérance" : Mercedes face à sa drôle de saison 2022

Charger le lecteur audio

Après avoir remporté huit titres constructeurs consécutifs entre 2014 et 2021, Mercedes a passé les 13 premières courses de la saison 2022 à se battre, au mieux, pour des podiums. Et surtout avec une W13 radicale, avec son fameux concept "zéro ponton", mais victime d'importants problèmes de marsouinage et d'un manque de performance intrinsèque.

Si Lewis Hamilton et George Russell n'ont donc pas pu signer la moindre victoire jusqu'ici, les deux hommes ont permis à l'écurie de signer 11 podiums, autant que Ferrari qui dispose pourtant d'une F1-75 bien plus performante. L'équipe allemande progresse mais pas encore suffisamment pour être une candidate aux succès à la régulière face à la Scuderia et à Red Bull Racing.

Dans un entretien exclusif pour Motorsport.com, Toto Wolff est revenu sur cette première partie de saison où Mercedes a dû réapprendre à ne plus gagner et même, pour le management de l'écurie, à à faire face à une situation difficile sportivement pour mieux avancer. Avec des grands écarts émotionnels à gérer.

"La vérité est que c'est juste très douloureux et qu'il est très difficile de s'appuyer sur ses valeurs et ses doutes", a déclaré l'Autrichien. "Vous oscillez entre la dépression et l'exubérance, et le lendemain, c'est l'inverse. Et d'une certaine manière, quand vous pensez que rien de ce que vous faites ne fonctionne, [c'est] un peu 'Un jour sans fin'."

"Puis vous avancez en regardant les choses et en découvrant qu'elles ne fonctionnent pas du tout. Et ensuite vous savez ce qui ne va pas, et vous allez dans l'autre sens et ça marche. Toutes les choses que j'ai prêchées, toutes les choses que vous lisez dans les livres sur le fait que c'est très difficile, qu'il est très important de perdre pour prospérer. C'est juste le vécu dans la réalité jusqu'à présent."

George Russell et Lewis Hamilton en piste à Silverstone

Mercedes reste sur une série de six podiums consécutifs entre les Grands Prix d'Azerbaïdjan et de Hongrie, plaçant ses deux pilotes sur le podium des deux dernières épreuves en date. Russell a même offert au constructeur une pole position surprise au Hungaroring.

La W13 progresse donc, mais en choisissant de s'attaquer frontalement aux problèmes de fond plutôt que de tenter de sauver les meubles sur le court terme et risquer de compromettre la suite de la nouvelle ère technique, Mercedes savait que cela s'accompagnerait d'une situation compliquée.

À la question de savoir s'il était d'accord pour dire qu'il y avait des avantages à souffrir à court terme, Wolff a répondu : "Je préférerais ne pas avoir eu à en passer par là. Nous avons réussi à inverser la tendance. Certaines choses sont plus insignifiantes que vous ne le pensez. D'autres choses étaient importantes à maîtriser [comme] le marsouinage, que nous n'avons plus aujourd'hui."

"Du point de vue de l'ingénierie, c'était assurément précieux. Mais pour nous tous, d'un point de vue humain, d'un point de vue professionnel, c'était très difficile à gérer. Parce que lorsque les ingénieurs de haut niveau ne comprennent pas vraiment pourquoi les données ne correspondent pas à la réalité, ce n'est pas facile."

"Vous êtes perdu. Mais ce n'est pas le sentiment d'être complètement perdu. Vous vous dites : 'combien de temps faudra-t-il pour comprendre ? Parce qu'on a une nouvelle saison qui approche'. On se dit qu'il faut vite s'attaquer à ce problème, parce que la voiture de l'année prochaine doit sortir des ateliers."

Avec Jonathan Noble et Luke Smith