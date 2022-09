Un mauvais mode moteur pour Hamilton au restart à Zandvoort

Charger le lecteur audio

Remonté en première position lors des déploiements successifs du Virtual Safety Car et de la voiture de sécurité dans les derniers kilomètres du Grand Prix des Pays-Bas, Lewis Hamilton était en mesure de remporter sa première course de l'année mais devait encore repousser les assauts de Max Verstappen, muni de pneus plus tendres et plus neufs.

Néanmoins, le pilote Mercedes n'a pas eu l'occasion de se défendre face au Néerlandais puisqu'il l'a dépossédé du commandement dès la reprise de la course, avant même d'atteindre le premier virage. La différence de vitesse entre les deux monoplaces était très nette mais peu surprenante compte tenu de la rapidité des RB18 tout au long de la saison 2022 et de la masterclass donnée par Verstappen au Grand Prix de Belgique la semaine précédant Zandvoort.

Hamilton a cependant avoué que son mode moteur était incorrect au moment de réaccélérer pour le drapeau vert. "Je suis passé en mode course en retard, mais j'étais en mode course dans la ligne droite", a-t-il commenté. "[Les Red Bull] étaient simplement très rapides en ligne droite."

Lewis Hamilton, Mercedes W13

Même si Hamilton a été privé des 160 chevaux supplémentaires offerts par le MGU-K pendant une grosse seconde seulement avant de repasser au mode course, cela lui a certainement coûté de précieux km/h face à Verstappen.

Peter Bonnington, l'ingénieur de Hamilton, lui avait pourtant rappelé à la radio de changer de mode moteur dans le dernier tour de piste du Safety Car. "Donc quand les lumières [du Safety Car] s'éteindront, ce sera le mode Strat 5. Tu peux utiliser un 'push' de dépassement en avance, le 'push and hold' est disponible à ta convenance", avait-il indiqué avant de répéter la consigne dans le dernier virage.

À mode moteur égal, Mercedes reste moins rapide que Red Bull en ligne droite, le dépassement de Hamilton par Verstappen était donc attendu du côté de la marque à l'étoile, qui cherche à corriger ses faiblesses pour 2023.

"Je pense que ce que nous devons examiner, c'est notre manque de vitesse en ligne droite", a déclaré Toto Wolff, le directeur d'équipe. "Notre voiture génère trop de traînée. Avant de corriger ça, ce sera très difficile de se battre avec [Red Bull] en ligne droite, surtout sur un circuit où il est difficile de dépasser. Il ne faut jamais dire jamais mais la probabilité [de pouvoir dépasser une Red Bull] est inférieure à 50%."

Propos recueillis par Oleg Karpov