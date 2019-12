Moins d'essais en 2020 mais une garantie pour les rookies

Ce changement affecte également les obligations faites aux équipes de faire rouler des pilotes sans expérience durant l'année. Jusqu'à présent, quatre journées d'essais privés en cours de saison avaient lieu – cette année après les Grands Prix de Bahreïn et d'Espagne – lors desquelles chaque équipe devait aligner un rookie sur deux jours. Toutefois, ces essais ont été supprimés pour 2020, et en dehors des tests hivernaux à Barcelone, eux aussi réduits de huit à six jours, les essais privés d'Abu Dhabi en fin de saison seront la seule occasion de donner du temps de piste à des jeunes pilotes.

Dans un an, le test d'Abu Dhabi sera déterminant puisqu'il sera l'ultime occasion de préparer les futurs pneus 18 pouces pour 2021. Il s'étalera sur trois jours contre deux auparavant, mais avec des contraintes plus précises pour le choix des pilotes. Une équipe devra faire rouler un rookie lors d'une ou deux journées, avec éventuellement la possibilité de le placer au volant d'une monoplace 2020 non modifiée et avec les pneus de la saison prochaine plutôt que les prototypes 18 pouces.

Par ailleurs, le règlement impose la présence d'un pilote ayant couru en Grand Prix en 2020 lors d'une ou deux des trois journées d'essais, avec l'obligation de tester les pneus 18 pouces, afin de garantir à Pirelli de précieux retours d'information.

Avant ces essais de fin de saison, un total de 25 jours sera dévolu aux tests Pirelli, avec la participation d'équipes sur la base du volontariat. Ces écuries devront alors fournir une monoplace modifiée pour être équipée de pneus 18 pouces, mais impérativement basée sur le châssis 2019 et non 2020. Tout travail de recherche et développement concernant la saison 2021 sera strictement interdit lors de ces séances d'essais.

Rappelons enfin qu'à partir de 2021, les écuries devront faire rouler un pilote ayant moins de deux Grands Prix à son actif lors de deux séances d'essais libres du vendredi matin.