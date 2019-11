Chaque écurie devra aligner un rookie en EL1 à partir de 2021

Parmi les nouveautés figurant dans la future réglementation 2021 de la Formule 1, ratifiée jeudi par la FIA, figure l'obligation faite aux écuries d'accorder davantage de temps de piste aux pilotes débutants. Ainsi, dans la nouvelle ère de la catégorie reine, chaque équipe se devra d'aligner un rookie lors d'au moins deux séances d'essais libres du vendredi matin au cours de la saison.

Cette pratique existe déjà depuis plusieurs années dans certains teams, permettant de faire rouler des jeunes pilotes souvent cantonnés au simulateur, ou d'en préparer d'autres à un avenir comme titulaire, mais aussi de faire rentrer de l'argent dans les caisses des structures les plus modestes. En revanche, les top teams n'ont que très rarement cédé à ce procédé, ce qu'ils devront donc faire à compter de la saison 2021.

Dans un contexte où les essais privés sont de plus en plus limités, l'opportunité devient rare pour des jeunes pilotes de profiter d'un temps de roulage à bord d'une Formule 1. Cette année, seules deux écuries ont aligné un troisième pilote en EL1 le vendredi matin : Williams avec Nicholas Latifi et Toro Rosso avec Naoki Yamamoto lors du Grand Prix du Japon.

La participation ces séances du vendredi matin permettra aux pilotes en question d'engranger des points supplémentaires en vue de l'acquisition de la Super Licence, dans la limite de dix unités sur trois saisons, et à condition d'avoir parcouru avec succès au moins 100 km. Pour pouvoir y prétendre, ils devront être considéré comme novices, c'est-à-dire ne pas avoir participé à plus de deux Grands Prix auparavant.