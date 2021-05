Montoya : Comment battre un Hamilton si chanceux et talentueux ?

Depuis le début de cette saison 2021 de Formule 1, c'est sur les détails que se jouent les batailles au sommet entre Lewis Hamilton et Max Verstappen, et ces détails se résument bien souvent aux limites de la piste. À Bahreïn, le Néerlandais avait perdu la victoire après avoir dépassé son rival en mettant les quatre roues hors de la piste au virage 4 ; au Portugal, c'est la pole position qui lui a échappé pour une raison similaire, avant un scénario identique concernant le meilleur tour en course le lendemain. Forcément, les dirigeants de l'écurie Red Bull sont quelque peu frustrés, en témoignent les propos récents de Helmut Marko, conseiller sportif de Red Bull.

Dans un entretien diffusé sur Motorsport.tv Live, Juan Pablo Montoya fait part de son enthousiasme quant à la bataille pour le titre qui s'annonce, peut-être la première aussi serrée entre deux pilotes d'équipes différentes depuis Sebastian Vettel et Fernando Alonso en 2012, mais le septuple vainqueur en Grand Prix déplore l'impact sur cette lutte des règles liées aux limites de la piste.

"Je trouve ça génial", se délecte Montoya quant au duel Hamilton/Verstappen. "Je trouve ça génial pour la télé, surtout avec deux équipes en lutte. Je pense que ça manquait un peu à la F1 ces dernières années. Avoir les deux, Red Bull et Mercedes, qui se battent ainsi, c'est très fun."

"Mais je dirais que c'est un peu trop controversé avec les limites de la piste. Je sais qu'ils essaient de rendre les pistes plus sûres avec les dégagements et le reste, mais c'est vraiment dur de maîtriser ça et [de comprendre] pourquoi parfois c'est bien et [parfois] c'est mal. Quand c'est une décision arbitraire, c'est très difficile. Je n'envie pas les commissaires qui gèrent ça en F1."

"Je suis enthousiasmé car, à mon avis, ça ne fait qu'élever le niveau de colère chez Red Bull. Ils ont une envie absolument débordante de battre Mercedes, et du coup, c'est juste cool à regarder. Vous savez, Marko n'est pas quelqu'un de très patient, et je crois que Max non plus, donc s'ils ont une opportunité, ils vont la saisir."

Hamilton n'est évidemment pas le premier venu, recordman du nombre de pole positions, victoires et titres mondiaux en Formule 1. D'autant que, comme le souligne Montoya, la réussite est parfois avec lui.

"Regardez Imola, il a commis une énorme erreur et est sorti de la piste", rappelle le Colombien. "Il a eu la chance qu'ils interrompent la course au drapeau rouge, il a retrouvé la bonne position, il a profité de ces opportunités et a fini deuxième. Comment battre Lewis quand il a autant de chance et de talent ? C'est très difficile."