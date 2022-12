Newey : Red Bull a développé sa F1 2021 trop longtemps

Charger le lecteur audio

La course au titre 2021 a influencé la répartition des ressources chez Red Bull Racing, confirme Adrian Newey. Dans le contexte du plafond budgétaire et de la restriction des tests aérodynamiques, avec l'arrivée d'une révolution technique en 2022, cette gestion était un vrai casse-tête pour les écuries – en particulier celles qui avaient un véritable enjeu l'an passé.

À Milton Keynes, l'on a décidé de décrocher la couronne 2021 en priorité, ce que Max Verstappen est parvenu à faire avec un petit coup de pouce de la direction de course dans le tout dernier tour de l'année. Le développement 2022 en a toutefois pâti.

"Nous avons eu une période de développement assez courte, en particulier car nous avons continué à développer la voiture de l'an dernier dans la bataille pour le championnat, probablement plus longtemps que nous n'aurions dû le faire", a déclaré Newey à Motorsport.com lors des Autosport Awards, où la RB18 de 2022 a été nommée Voiture de course de l'Année. "Cela nous a donné du pain sur la planche l'hiver [dernier]. Nous avons essayé de nous concentrer sur le fait d'avoir les bases justes en espérant que cela nous donne le potentiel de développement pour améliorer la voiture. Heureusement, c'est ainsi que cela s'est passé."

Newey a ainsi confirmé les propos tenus par Alexander Albon il y a un an, l'Anglo-Thaïlandais ayant été l'un des mieux placés pour observer cette stratégie en qualité de pilote de réserve et de développement. Et manifestement, cela a réussi à Red Bull, qui a outrageusement dominé la campagne 2022 malgré un rapport de force assez équilibré avec Ferrari, surtout lors des premiers Grands Prix. "En réalité, Ferrari, lors de la pré-saison, était probablement plus rapide", admet Newey.

"Nous avons eu des évolutions très bonnes et efficaces pour la première course. Cela a resserré les choses, puis la bataille a été vraiment serrée en début de saison. Ferrari était plus rapide lors de certaines courses, nous l'étions à d'autres. Nous en avons tiré des leçons et avons essayé de faire une voiture complète pour la seconde moitié de la saison, de nous assurer qu'elle fonctionne sur tous les circuits. Je pense que nous avons collectivement fait du bon travail."

Propos recueillis par Matt Kew