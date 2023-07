Latifi met sa carrière en pause pour un projet inattendu

La carrière de pilote de Nicholas Latifi va s'arrêter là pour l'instant. Après avoir perdu son volant en Formule 1 chez Williams au profit du rookie Logan Sargeant, le Canadien de 28 ans n'est engagé nulle part, et pour cause : il a décidé de reprendre les études à la rentrée prochaine à la London Business School.

"J'ai décidé très tôt cette année de n'avoir aucun programme de course pour 2023", a écrit Latifi sur les réseaux sociaux. "Ça paraissait vraiment très étrange de ne pas avoir la même routine que celle que j'ai eue pendant plus de la moitié de ma vie. Sachant que je ne serais pas derrière le volant d'une voiture de course cette année, j'avais évidemment commencé à réfléchir à ce qui pourrait m'attendre à l'avenir, que cela implique le sport auto ou quelque chose de complètement différent."

"J'ai décidé que, pour l'avenir immédiat, je voulais prendre le temps de suivre une voie différente et de me focaliser sur un autre chemin."

"Plus jeune, j'ai toujours eu un grand intérêt pour le monde des affaires, et j'ai toujours dit que c'était quelque chose que j'aurais étudié à l'université si je n'avais pas pris la voie de la course. Avec ça à l'esprit, et sachant que je pourrais bien faire une pause en sport auto, j'ai décidé d'obtenir un MBA [Master of Business Administration, ndlr] et de me focaliser sur quelque chose qui allait transformer le prochain chapitre de ma vie. J'ai toujours envisagé de faire un MBA après la fin de ma carrière de pilote, même si ça avait été à la fin de la trentaine ou au début de la quarantaine."

"Cette décision peut paraître surprenante pour beaucoup de gens. Rejoindre une autre catégorie de sport auto semblait peut-être être la décision la plus évidente. Cependant, je savais qu'il allait forcément y avoir une vie après la course, et j'ai décidé que c'était le bon moment pour m'y préparer. Ce n'est pas forcément un adieu au monde du sport auto. Je vis pour la course depuis mes 13 ans et ça reste quelque chose qui me passionne énormément. Je n'ai pas raté une seule course de F1 cette saison ! Cependant, j'ai pensé que cette année était le bon moment pour explorer et suivre d'autres pistes dans ma vie."

On retiendra donc de la carrière de Latifi ces trois saisons passées en fond de grille en Formule 1, pour 61 départs avec neuf points à la clé, saisons malheureusement marquées par l'accident qui avait fait basculer la course au titre 2021 et avait valu au pilote Williams des menaces de mort. Le natif de Toronto a surtout été vice-champion de Formule 2 en 2019 pour sa quatrième saison complète dans l'antichambre de l'élite – avant quoi il n'avait connu qu'un succès très modéré en formules de promotion.