Latifi inquiet pour sa sécurité après les menaces de mort

Alors qu'il évoluait à une anonyme 16e position à la fin du Grand Prix d'Abu Dhabi 2021, Nicholas Latifi s'est retrouvé sans le vouloir au cœur de la lutte pour le titre mondial entre Lewis Hamilton et Max Verstappen. Son accident à six tours du but a déclenché la sortie de la voiture de sécurité, ce qui a permis à Verstappen de refaire son retard et porter une attaque sur le pilote Mercedes dans le tout dernier tour de la saison.

De nombreux fans se sont alors déchaînés contre Latifi, l'accusant à tort d'être responsable de la défaite de Hamilton, si bien que le pilote Williams a été contraint de publier un communiqué neuf jours après la course pour dénoncer les menaces reçues sur les réseaux sociaux, "dans l'espoir que cela entraînera peut-être une autre conversation sur le harcèlement en ligne et les conséquences drastiques qu'il peut avoir sur les gens", avait-il précisé.

Deux mois plus tard, à l'occasion de la présentation de la Williams FW44, Latifi a expliqué que sa déclaration de décembre était un moyen de passer un "message important" alors que le flot de menaces reçues l'avait poussé à engager des gardes du corps en fin d'année.

"Pour être honnête, c'est quelque chose que nous avons envisagé", a-t-il répondu à ce sujet. "Ça peut paraître bête pour certains mais, en fin de compte, on ne sait pas à quel point les gens sont sérieux. Il suffit d'un fan ivre dans un aéroport ou de tomber sur quelqu'un qui passe une mauvaise journée – en état d'ébriété ou sous l'influence de quelque chose – et qui a des opinions vraiment extrêmes. Il ne suffit que d'une personne sur un million."

Latifi a pris le volant de la Williams FW44 lors d'un shakedown à Silverstone

"Donc, quelques jours [plus tard], je suis revenu à Londres après la course et j'avais une sécurité avec moi lorsque je faisais certaines choses. Je suis allé à Winter Wonderland [marché de Noël de Londres, ndlr] avec ma petite amie, parce que nous n'avions pas réussi à le faire avant les dernières courses, et j'avais une équipe de sécurité avec moi. Alors oui, ça a l'air drôle, ça a l'air stupide, mais nous avons pris les menaces au sérieux parce qu'on ne sait pas vraiment pas ce qui peut arriver. C'est simplement un aspect malheureux du monde dans lequel nous vivons."

Latifi a également révélé que Lewis Hamilton lui avait envoyé un message quelques jours après le Grand Prix. Bien qu'il ne soit pas entré dans les détails de leur échange, le pilote canadien a indiqué que l'attention de son adversaire s'ajoutait aux "messages de soutien des autres membres de l'équipe Mercedes".

Il a poursuivi : "Évidemment, le torrent de soutien sur les réseaux sociaux, de la part de nombreux pilotes et équipes dans tant de disciplines différentes, était vraiment agréable et encourageant. Tout le monde était évidemment d'accord avec le sentiment et le message. Ce n'est pas la seule fois qu'une telle situation a donné lieu à des abus en ligne. Même en dehors du sport automobile, le cas le plus récent est probablement celui de l'Euro avec les trois joueurs anglais [Marcus Rashford, Jadon Sancho et Bukayo Saka, ndlr] qui ont raté leur penalty."

"C'est un problème que nous avons dans un monde avec les réseaux sociaux, malheureusement. Les réseaux sociaux apportent beaucoup de bien, donnent aux gens un accès à des choses qu'ils n'auraient pas pu voir en temps normal. Mais en même temps, ces retombées négatives peuvent se produire. Ce serait bien de trouver d'autres moyens de faire mieux sur ce point."