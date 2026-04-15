Vers une évolution progressive plutôt que brutale du règlement F1 2026

Pour Alan Permane, patron de l'équipe Racing Bulls, la Formule 1 devrait être prête à tester en continu des ajustements de gestion de l'énergie, notamment en raison des deux prochains week-ends au format sprint.

Les acteurs de la F1, dont la FIA, les écuries et les motoristes, tiennent une série de réunions pour formuler puis voter des solutions afin d'améliorer la réglementation 2026.

À la suite de l'accident d'Oliver Bearman au Japon, l'accent est fortement mis sur la sécurité et sur les risques liés aux différentiels de vitesse parfois observés entre les voitures, tout en revenant à des qualifications spectaculaires.

Un premier ensemble de solutions sera discuté lors d'une réunion au sommet lundi prochain, suivie d'un vote électronique. Les changements qui en découleront seront mis en œuvre dès le Grand Prix de Miami, le premier week-end de mai. Le responsable Monoplace de la FIA, Nikolas Tombazis, a toutefois récemment laissé entendre qu'il pourrait y avoir un déploiement en deux temps des ajustements réglementaires.

"Ces règles sont ce que nous appelons collectivement des règles de gestion de l'énergie, qui ne nécessiteront pas de changements matériels mais pourront demander des modifications de réglages et de logiciels", a déclaré au Tombazis au Guardian la semaine dernière.

"Des changements qui peuvent fondamentalement être introduits très rapidement et qui visent le cœur du problème des différentiels de vitesse ou de contentement des pilotes. Nous pourrions décider de faire une première phase puis une deuxième, et peut-être laisser un peu plus de temps à la deuxième pour que les motoristes puissent effectuer certains ajustements."

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Selon Alan Permane, il serait logique de déployer ces ajustements sur plusieurs Grands Prix en raison de la complexité du calendrier 2026. Les deux prochaines courses, à Miami et Montréal, s'inscrivent dans le cadre de week-ends sprint, avec une seule séance d'essais libres le vendredi.

Ce format rendra difficile pour les équipes de maîtriser des changements importants de gestion de l'énergie, en plus de l'introduction attendue d'évolutions aérodynamiques sur toutes les monoplaces. Ensuite, le Grand Prix de Monaco ne constituera pas un terrain d'essai idéal. En raison de ses faibles vitesses et du temps relativement limité passé à pleine charge, ce n'est pas considéré comme un circuit où les voitures sont naturellement en manque d'énergie.

"Je pense que les [changements] peuvent se faire en beaucoup plus [d'étapes] que ça", a déclaré Permane devant la presse, dont Motorsport.com. "Il y a beaucoup, beaucoup de suggestions qui ont été mises sur la table. Je pense que nous avons une période particulièrement difficile à Miami avec un sprint, parce qu'il y a très peu de temps pour tester quoi que ce soit."

"Donc il se pourrait que nous essayions certaines solutions un peu plus simples et moins risquées à Miami, puis d'autres à Montréal. Et ensuite, bien sûr, nous allons à Monaco, où il est presque impossible de tester quoi que ce soit."

Le lieu idéal pour une seconde phase de modification serait Barcelone, fin juin, qui est non seulement un week-end de Grand Prix classique mais aussi un circuit d'essai bien connu, où cette génération de voitures a déjà roulé lors du shakedown en tout début d'année. L'Autriche, mi-juin, est un autre week-end classique avant le sprint suivant, à Silverstone en juillet.

"Barcelone pourrait être la première fois où nous essayons certaines des choses les plus complexes", a laissé entendre Permane. "Je ne dirais pas nécessairement qu'il s'agit de deux mises à jour. Je dirais que nous devons rester ouverts d'esprit et que cela pourrait être un processus continu. Je ne sais pas. Cela dépendra de la FIA et de la F1, mais je pense que nous ne devons certainement pas nous restreindre. Nous pouvons continuer à travailler dessus."

Alan Permane, directeur de Racing Bulls Photo de: Rudy Carezzevoli / Getty Images

Cependant, après avoir vu certaines des propositions discutées lors de la dernière réunion du groupe de travail technique pour réduire ou ajuster la gestion de l'énergie, Permane a minimisé les inquiétudes selon lesquelles les changements logiciels des unités de puissance et du règlement sportif seraient un casse-tête majeur pour les équipes.

"Tous ces changements devront passer par le groupe de travail sur les unités de puissance", a déclaré Permane. "Tout passera par la gouvernance, sauf les questions de sécurité, sur lesquelles la FIA sera sans doute très ferme, car elle ne voudra pas que cela se reproduise. Mais le reste devra passer par le groupe de travail sur les unités de puissance, auquel Red Bull Powertrains participe. Rien de ce que j'ai vu ne semble particulièrement inquiétant. Il y a des choses très raisonnables."

Mais Permane a néanmoins lancé un avertissement : que les acteurs de la F1 évitent ce qu'il appelle des "conséquences inattendues". Il a expliqué que retirer trop d'énergie électrique rendrait en réalité certains passages en courbe encore plus lents, car les vitesses d'entrée seraient réduites.

"Comme toujours, il peut y avoir des conséquences inattendues lorsque nous changeons des choses", a-t-il dit. "Je ne pense pas que nous voulions rendre les voitures significativement plus lentes."

"Les virages à haute vitesse qui sont vraiment exigeants et à la limite, nous ne voulons pas les rendre trop faciles. Je sais que les gens n'aiment pas le lift and coast, et je sais que nous ne voulons pas voir de récupération d'énergie en ligne droite, et la façon de l'éliminer est de nous donner beaucoup moins d'énergie, ce qui rendrait les voitures plus lentes."

"Je ne pense pas que nous voulions rendre les virages moins exigeants, donc je pense que nous devons être prudents, et je sais qu'ils le sont. Je pense qu'il y aura des changements pour Miami, j'en suis sûr, mais je ne suis pas certain que nous verrons tout le paquet de changements à Miami, car le format du Grand Prix poussera naturellement les gens à être prudents."