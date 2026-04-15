Lance Stroll retient des débuts encourageants en GT3 malgré les difficultés

Pilote Aston Martin en Formule 1, Lance Stroll se dit "encouragé" par sa performance lors de ses débuts en GT3, même si sa course était "pratiquement terminée" quand il a pris le volant.

Avec l'annulation du Grand Prix de Bahreïn de F1 en raison de la Guerre d'Iran, Stroll s'est rendu le week-end dernier au Paul-Ricard, dans le sud de la France, pour disputer la manche d'ouverture du GT World Challenge Europe.

Partageant une Aston Martin Vantage GT3 Evo avec l'ancien pilote de F1 Roberto Merhi et le pilote junior Aston Martin Mari Boya, Stroll a finalement terminé 48e sur 49 classés. L'équipe Comtoyou Racing a fait abandonner la voiture à 15 minutes de l'arrivée en raison d'un problème de boîte de vitesses.

L'Aston Martin #18 s'était qualifiée 15e sur la grille pour cette course de six heures, mais Boya - qui a pris le départ - était déjà retombé au-delà du top 30 dans les premières phases de la course.

Une série de pénalités, dont un stop-and-go pour un accrochage avec la Ferrari 296 GT3 #50 d'AF Corse, a mis l'Aston Martin engagée en catégorie Pro complètement hors du coup lorsque Stroll a pris le volant dans les deux dernières heures de course.

Malgré une expérience limitée du pilotage de nuit en raison d'un problème technique en essais, le pilote de 27 ans a signé la troisième meilleure moyenne de relais dans cette phase de la course et a réalisé le huitième meilleur tour au classement général.

Mais le relais du Canadien n'a pas été parfait, puisqu'il a écopé d'une pénalité pour non-respect des limites de piste. Il roulait hors du top 40 lorsqu'il a été invité à rentrer aux stands pour abandonner.

Cela a marqué une fin de course aux deux visages pour Comtoyou et Aston Martin, puisque la voiture sœur de Mattia Drudi, Marco Sørensen et Nicki Thiim s'est imposée.

Lance Stroll au Paul-Ricard. Photo de: SRO

Mais malgré l'absence de résultat, Stroll a déclaré qu'il retenait surtout le rythme qu'il a pu démontrer dans la dernière partie de la course.

"J'ai apprécié mes débuts avec l'Aston Martin Vantage GT3 et, même avec une préparation limitée, je me suis senti à l'aise dans la voiture et le rythme était très encourageant", a-t-il déclaré. "J'étais parmi les plus rapides lors de mon relais et, tour après tour, je me sentais de plus en plus à l'aise avec la voiture et j'améliorais mes temps."

"Bien sûr, la course était pratiquement terminée lorsque j'ai commencé mon relais, en raison de plusieurs problèmes que nous avions eus, mais c'était malgré tout formidable de piloter, de rouler de nuit en conditions de course et d'acquérir de l'expérience dans un championnat très concurrentiel."

"Je tiens à remercier l'équipe d'avoir rendu cette opportunité possible si rapidement et de nous avoir fourni une voiture rapide. C'était très amusant !"

Stroll a également réaffirmé son envie de participer à davantage de courses d'endurance, sans toutefois confirmer précisément ses futurs projets.

"Je me suis beaucoup amusé et j'ai hâte de faire davantage de courses GT bientôt", a-t-il déclaré. "On verra quand le calendrier le permettra, mais j'ai hâte de reprendre le volant de la Vantage GT3 prochainement."

Stroll n'est pas le seul pilote de F1 en activité à courir en GT cette année, le quadruple champion Max Verstappen ayant ajouté les 24 Heures du Nürburgring et au moins deux autres courses sur la Nordschleife à son programme 2026.