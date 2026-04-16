Mercedes et McLaren étaient en piste au Nürburgring cette semaine
George Russell, Oscar Piastri, Kimi Antonelli et Lando Norris ont testé des pneus pour Pirelli dans les monoplaces 2026 cette semaine sur le circuit du Nürburgring.
Photo de: Pirelli
Max Verstappen n'est pas le seul à rouler au Nürburgring cette semaine ! Mercedes et McLaren se sont rendus sur le circuit allemand pour des essais de pneus Pirelli cette semaine, naturellement sur la piste F1 et pas sur la Nordschleife.
Les deux équipes avaient un exemplaire de leur monoplace 2026, avec George Russell et Oscar Piastri en piste mardi, puis leurs coéquipiers Kimi Antonelli et Lando Norris mercredi.
Après avoir testé des pneus pluie à Fiorano avec Ferrari, Pirelli a évalué les intermédiaires mardi matin puisque la piste était humide. Elle s'est asséchée dans la matinée, ce qui a permis à Russell et Piastri de travailler sur les pneus C3, sachant que le C1 est le plus dur de la gamme et le C5 le plus tendre.
Les deux pilotes ont évalué différentes variations de structure dans des relais de huit tours. Russell a ensuite fait des relais plus longs mais Piastri a été stoppé par un problème technique. Les chronos sont très relatifs mais Russell a été le plus rapide avec un chrono de 1'33"899 après 127 tours, tandis que Piastri a roulé en 1'35"096 et a bouclé 65 tours.
Mercredi, Antonelli et Norris ont testé à leur tour les variations structurelles du C3 dans des relais de huit tours, avant de basculer sur des pneus plus tendres, le C4 pour Antonelli et le C5 pour Norris. Le leader du championnat a été le plus rapide, en 1'32"990 (109 tours), devant le champion en titre, qui a roulé en 1'33"640 (108 tours).
Lando Norris a testé des pneus au Nürburgring.
Photo de: Pirelli
Lando Norris s'est félicité de cette rare occasion de rouler dans sa monoplace, même si le travail était consacré à Pirelli. "Ces deux journée d'essais ont été très productives pour nous", a déclaré l'Anglais. "Le but était d'aider Pirelli dans son développement pour l'avenir, et nous avons fourni les informations les plus détaillées possibles."
"Après avoir manqué de temps en piste au début de la saison, c'était bien de reprendre le volant", a ajouté Norris. "De telles séances, même si elles ne servent pas à tester nos propres évolutions, offrent une opportunité d'apprendre qui est utile pour aller de l'avant cette saison. On va rentrer chez nous et nous préparer pour Miami maintenant."
Piastri a apprécié son passage au Nürburgring. "On ne fait pas de course ici mais c'est sympa de revenir sur un circuit aussi unique", a-t-il souligné. "Le Nürburgring est un circuit à l'ancienne avec les vibreurs et les dégagements, ce qui est plus gratifiant quand on fait bien les choses. On va passer un peu de temps à Woking maintenant, alors que nous nous préparons à reprendre la compétition à Miami."
McLaren ne s'était plus rendue au Nürburgring depuis le GP de l'Eifel, organisé en 2020 dans un calendrier remanié par le Covid. Norris a apprécié de retour : "On n'avait pas roulé au Nürburgring depuis longtemps, donc c'était sympa de revenir sur cette piste. J'ai roulé ici dans presque toutes les catégorie donc c'est cool de pouvoir le faire avec cette génération de monoplaces."
Alpine était en piste à Silverstone
Franco Colapinto a roulé à Silverstone.
Photo de: Alpine
Une troisième équipe motorisée par Mercedes était en piste mercredi puisque Franco Colapinto a roulé à Silverstone dans l'Alpine A526 mercredi, pour la deuxième journée de tournage promotionnel de l'équipe française cette année.
Ces journées, destinées à la captation d'images ensuite fournies à leurs sponsors et aux médias, sont utiles pour vérifier le bon fonctionnement de la monoplace, même si le roulage est limité à 200 km et que les équipes ne peuvent utiliser que des pneus de démonstration.
Colapinto va maintenant retrouver son Argentine natale, où il sera en démonstration à Buenos Aires la semaine prochaine.
Ferrari devrait à son tour organiser un roulage destiné à un tournage la semaine prochaine, sur le circuit de Monza, une occasion de tester les nouveaux moteurs sur les longues lignes droites du circuit italien.
Avec Giacomo Rauli et Gianluca D'Alessandro
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