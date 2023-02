Williams minimise la perte des sponsors de Latifi

Charger le lecteur audio

Recruté à l'époque où l'écurie était encore sous le contrôle de la famille Williams, Nicholas Latifi aura passé trois ans à Grove, avec des performances globalement médiocres mais un soutien financier bienvenu. Ce soutien, Williams ne l'a plus à partir de cette année, ayant remplacé Latifi par le protégé de l'équipe qu'est Logan Sargeant. Forcément, la perte des sponsors Lavazza et Sofina est à déplorer.

Forte de la stabilité financière apportée par le nouveau propriétaire Dorilton Capital depuis l'été 2020, l'écurie vient de dévoiler la livrée de sa FW45, où l'on note l'arrivée de la marque Gulf, et ce n'est manifestement que le début. "Nous avons un plan commercial sur plusieurs années pour la reconstruction de l'équipe", déclare James Bower, directeur commercial chez Williams. "Il y a une certaine perception quant aux revenus perdus à la suite de récents changements, mais la réalité est légèrement différente."

"Nous présentons un certain nombre de nouveaux partenaires en abordant cette saison. Nous pensons que l'écurie est dans une position plus solide qu'elle ne l'a été depuis un certain nombre d’années. Nous sommes ambitieux et agressifs sur le marché et quant à notre investissement pour construire la marque Williams. Bien sûr, avoir Gulf dans notre portfolio de partenaires commerciaux pour cette aventure est vraiment enthousiasmant."

La livrée de la Williams FW45

En plus de Gulf, Williams peut désormais compter sur l'entreprise de services financiers Stephens, la marque de bière Michelob Ultra (filiale leader américain Anheuser-Busch) et la société de trading PureStream. Autant de compagnies d'outre-Atlantique, alors que Logan Sargeant va devenir le premier représentant des États-Unis en Formule 1 depuis Alexander Rossi en 2015.

"Nous investissons dans un certain nombre de domaines quant aux partenariats que nous proposons", ajoute Bower. "Nous avons un bureau américain dans le quartier de Tribeca à New York, nous avons là-bas une grande équipe qui a pour but d'impliquer les fans, menée par l'ancien responsable de la NFL dans ce domaine, avec un certain nombre de spécialistes américains du marketing sportif."

"Nous investissons dans des projets pour les fans autour des courses américaines et des atouts que nous avons sur le marché. Quand ces choses-là se concrétiseront, avec Logan ainsi que Jamie Chadwick qui fait partie de l'académie et qui court en Indy Lights [désormais Indy NXT, ndlr], cela créera ce centre de gravité qui nous aidera commercialement."

Propos recueillis par Luke Smith