Williams présente sa livrée pour la saison 2022

Alors qu'approchent à grands pas les premiers essais hivernaux, prévus à Barcelone la semaine prochaine, Williams a levé à son tour le voile sur sa monoplace 2022 et sur ses nouvelles couleurs. L'écurie britannique organisait ce mardi la présentation officielle de sa future F1, la deuxième depuis la vente de l'écurie au fonds d'investissement Dorilton Capital à l'été 2020, la première surtout depuis la disparition de Frank Williams en novembre dernier. Il faudra néanmoins se contenter d'une présentation de livrée sur un concept showcar a priori éloigné de ce que sera la voiture une fois en piste, comme l'a par exemple fait Red Bull il y a une semaine.

Pas de véritable FW44 pour le moment. La nouvelle livrée Williams a été présentée à l'usine emblématique de Grove en présence du directeur d'équipe, Jost Capito, et des deux pilotes titulaires. Nicholas Latifi rempile pour une troisième saison consécutive avec l'équipe, rejoint par Alexander Albon, de retour en Formule 1 pour succéder à George Russell.

Sur cette monoplace qui sera toujours équipée de l'unité de puissance Mercedes, Williams fait donc peau neuve avec une nouvelle livrée. L'équipe anglaise a annoncé lundi l'arrivée de Duracell comme nouveau sponsor majeur et sur le long terme, néanmoins l'ensemble est plutôt sobre et épuré. Très présent ces dernières années, le blanc disparaît au profit d'une robe essentiellement bleu foncé, teintée de bleu ciel et de parements rouges symbolisant la nationalité britannique de l'écurie.

Depuis son changement d'actionnariat il y a un an et demi, Williams a traversé une période de restructuration importante, notamment au niveau du département technique où plusieurs nouveaux cadres ont été recrutés. La FW44 est ainsi la première F1 conçue sous la direction de François-Xavier Demaison, alors que l'introduction de la nouvelle réglementation technique constitue un espoir significatif pour confirmer le redressement de l'écurie.

Williams a bouclé en 2021 sa meilleure saison depuis 2017. Après avoir terminé trois fois à la dixième position, l'équipe a pris la huitième place du championnat constructeurs, renouant même avec le podium lors du Grand Prix de Belgique écourté par les intempéries en août dernier.