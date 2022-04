Le niveau de Sainz "est un désavantage" pour Red Bull

Charger le lecteur audio

Seuls deux Grands Prix ont eu lieu en 2022 mais se dessine déjà un soupçon de lutte pour le titre mondial. Le scénario des deux premiers actes a clairement ancré un duel entre Charles Leclerc et Max Verstappen en piste, même si le second a fait chou blanc à Bahreïn, trahi par la fiabilité de sa Red Bull. Dans une saison marquée par un tournant réglementaire et durant laquelle le rythme de développement des écuries sera déterminant, il est évidemment bien trop tôt pour garantir que ce duel subsiste, ou pour écarter d'autres protagonistes. La capacité de réaction de Mercedes, par exemple, sera scrutée de près.

Toujours est-il que ce qui est pris n'est plus à prendre, ce dont on a parfaitement conscience chez Red Bull. Et dans cette optique, le clan autrichien observe avec un peu de déception la manière dont Charles Leclerc a mis son coéquipier Carlos Sainz sous l'éteignoir à Sakhir puis à Djeddah. Même battu par Max Verstappen, le Monégasque a ainsi fait le plein de points en deux courses pour disposer de 20 longueurs d'avance sur le Champion du monde en titre. Consultant spécial de Red Bull, Helmut Marko espère que les pilotes Ferrari se marcheront davantage sur les pieds dans les semaines à venir.

"J'ai été agréablement surpris l'an dernier de voir qu'il [Sainz] était au même niveau que Leclerc, et j'espérais en fait que ce soit la même chose cette année", confie Helmut Marko dans un entretien exclusif accordé à notre publication sœur Formel1.de. "Mais on pouvait déjà voir lors des essais, puis en course, qu'il lui manquait trois ou quatre dixièmes. Et c'est un désavantage pour nous car nous pensions qu'ils se prendraient des points l'un à l'autre. Ce n'est pas le cas pour le moment. Mais Sainz est intelligent et rapide. Je suppose qu'il se fera des amis en conséquence et qu'il aura ensuite un coup de pouce."

Verstappen et Pérez à armes égales à Djeddah

Paradoxalement, Red Bull aurait pu vivre la même situation interne que celle souhaitée par Helmut Marko chez Ferrari. En Arabie saoudite le week-end dernier, Sergio Pérez a signé la pole position puis a passé le premier relais en tête. Le Mexicain a tout perdu en s'arrêtant juste avant l'intervention de la voiture de sécurité, mais son équipe assure que rien n'était prévu pour garantir à Max Verstappen de terminer devant son coéquipier.

Sergio Pérez et Helmut Marko sur la grille du GP d'Arabie saoudite.

"Il a été clairement dit avant la course qu'à un stade aussi précoce, où tous les deux n'avaient pas encore le moindre point, il n'y aurait aucune règle ou quoi que ce soit", assure Helmut Marko. "Mais vous avez vu en course… Il y a eu cette thèse selon laquelle Ferrari nous avait forcés à faire un arrêt au stand prématuré. Ce n'était pas le cas : la dégradation pneumatique de Pérez était significativement plus élevée que pour Max. Peut-être que c'était aussi dû au rythme initial, car il avait jusqu'à trois secondes d'avance à certains moments, et nous avons dû le faire rentrer plus tôt. Et puis en pneus durs, Max était significativement plus rapide que Pérez, donc je pense que ça se serait réglé tout seul."

Le niveau de performance affiché par Sergio Pérez en ce début de saison réjouit en tout cas Red Bull, qui y voit deux raisons évidentes, dont l'une provient directement du changement de réglementation.

"Si l'on regarde, c'est différent dans certaines équipes", note Helmut Marko. "Certains pilotes se sont rapprochés, et chez Ferrari c'est le contraire. Pour Pérez, je pense qu'il y a deux facteurs. La voiture lui convient davantage, il se sent plus à l'aise. Et deuxièmement, l'équipe se connaît. Son ingénieur de course a également appris à le connaître, donc il y a plus de confiance, plus de savoir-faire. Et globalement, nous sommes très heureux de cette évolution."

Propos recueillis par Christian Nimmervoll