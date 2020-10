Moteur Renault : Norris a eu le même problème que Sainz à Spa

Victime d'une défaillance moteur qui l'a finalement contraint à l'abandon lors du Grand Prix de l'Eifel, Lando Norris a en fait vécu la même mésaventure que son coéquipier Carlos Sainz lors du Grand Prix de Belgique. À Spa-Francorchamps, l'Espagnol n'avait même pas pu prendre le départ. Cette fois-ci, Norris a pu courir avant que le problème ne se déclare puis que son équipe et lui tentent de le gérer pendant de nombreux tours. Le Britannique a mis pied à terre à 18 boucles de l'arrivée, alors qu'il était encore dans les points.

Immobilisée dans une zone de dégagement, sa McLaren a laissé apparaître un début d'incendie sous sa carrosserie, et c'est d'ailleurs l'un des facteurs qui ont poussé la direction de course à déployer la voiture de sécurité. "Il semble que ce soit le même problème que celui que nous avons connu à Spa avec Carlos", révèle Andreas Seidl, directeur de l'écurie. "Ce qui se passe, c'est qu'il y a un problème au niveau de l'allumage, ce qui entraîne la présence de carburant non brûlé dans l'échappement. Et après c'est 'kaputt'."

Norris s'est rendu compte du problème en course en se plaignant dans un premier temps d'un manque de puissance. Les ingénieurs McLaren et Renault ont tout tenté pour qu'il puisse surmonter ce problème, jusqu'à l'issue inéluctable.

"Nous avons essayé de sortir de cette sorte de mode protection dans lequel le moteur entre quand survient un tel problème", décrit Andreas Seidl. "Malheureusement, c'était impossible car le problème était constamment là. Naturellement, c'est très décevant car nous étions dans une très bonne position avec Lando. Il était quatrième, sur une stratégie différente par rapport à Daniel [Ricciardo], et il le rattrapait. Ça aurait été intéressant de voir comment ça se serait terminé avec des pneus à l'usure différente. C'est très décevant car c'était bien de voir qu'il avait un bon rythme en course pour se battre contre nos concurrents directs."

Même si Carlos Sainz a sauvé les points de la cinquième place, McLaren a ainsi perdu sa troisième position au championnat constructeurs, au profit de Racing Point. Ironie du sort, l'écurie de Woking voit également Renault revenir dans la course pour cette troisième place. Le motoriste français compte se pencher sérieusement sur le problème rencontré par Norris afin d'assurer une transparence maximale en dépit de cette lutte sportive.

"Compte tenu de la situation avec McLaren à la fin de notre contrat, des positions très serrées au championnat, nous devons aller au-delà de tout doute raisonnable à cet égard", promet Cyril Abiteboul, directeur de Renault F1. "Alors dès lundi, l'équipe à Viry se mettra dessus. Et l'équipe à Enstone doit également se pencher sur les problèmes hydrauliques que nous avons rencontrés avec Esteban [Ocon], car la fiabilité est ce qui déterminera le classement du championnat au soir d'Abu Dhabi."