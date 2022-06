Norris : McLaren a besoin de faire évoluer "tout le package"

Charger le lecteur audio

Bien que McLaren occupe après sept courses la quatrième place du Championnat du monde des constructeurs, position dans laquelle l'équipe britannique a achevé la saison 2022, les premières sorties de la MCL36 n'ont pas été excellentes et les performances de la voiture orange confiée à Lando Norris et Daniel Ricciardo continuent de varier selon les circuits.

Interrogé peu avant les premiers essais du GP d'Azerbaïdjan, Norris a tenu à se concentrer sur le positif, en soulignant les progrès réalisés par McLaren, mais a également exprimé quelques craintes pour la suite de la saison qui ne pourraient être dissipées qu'en faisant évoluer l'ensemble de la voiture.

"Je pense qu'il y a des points un peu plus délicats", a-t-il expliqué. "Je veux croire que dans l'ensemble, nous avons probablement amélioré la voiture sur tous les circuits. Il y en a quelques-uns que nous n'avons pas encore visités, et sur lesquels nous avons connu beaucoup de difficultés l'an dernier, je pense qu'ils sont différents de ceux que nous avons déjà visités [cette saison] au niveau des caractéristiques. Des endroits comme Zandvoort."

"Nous devons encore explorer tous les différents types de virages et de circuits. Mais je veux croire et je pense que je suis assez sûr de moi pour dire que nous avons amélioré la voiture dans la plupart de ces domaines. Ce dont nous avons besoin maintenant, c'est une évolution de tout le package."

Daniel Ricciardo est jusqu'à présent le pilote McLaren le plus en difficulté. Lors des sept premières courses de l'année, l'Australien a été éliminé quatre fois en Q1/Q2 et n'a vu qu'une seule fois l'arrivée dans le top 10, lors de sa course à domicile.

Début de saison difficile pour Daniel Ricciardo, qui n'a inscrit que onze points

Mais bien que les problèmes soient importants chez Ricciardo, l'autre côté du garage McLaren doit également surmonter quelques difficultés, comme l'a expliqué Norris : "[La voiture] se comporte raisonnablement bien. Mais en tant que pilote, je veux voir plus de caractéristiques [spécifiques] dans la voiture et c'est difficile d'aller dans cette direction. Je pense que ce que Daniel et moi attendons de la voiture est assez similaire mais il y a clairement des différences dans nos styles de pilotage et ça va plus en ma faveur."

"Ça se joue aussi sur le plan personnel, comment je sens que je veux piloter la voiture. Et je crois qu'en allant dans cette direction, il y a pas mal de temps à gagner. Mais c'est une chose difficile à améliorer, surtout d'une course à l'autre. Au cours des prochaines courses et des prochains mois, lorsque nous pourrons installer de nouvelles pièces sur la voiture, j'espère que nous pourrons aller dans cette direction."

Interrogé sur la place de l'équipe dans la hiérarchie, Norris a indiqué que le milieu de grille était trop compact pour donner une réponse claire. "Je pense que nous avons simplement été constamment bons, surtout depuis Bahreïn [mais] peut-être pas à Bahreïn. Depuis lors, nous avons eu un package assez performant sur tous les circuits, ce qui est toujours une bonne chose pour être au rendez-vous à chaque fois et finir dans les points."

"Je pense que nous étions probablement devant Mercedes à Monaco. Donc autour de la troisième, quatrième, cinquième, peut-être sixième place, mais je pense que c'est un groupe compact. Donc tant que nous sommes vers l'avant, je suis heureux."