Norris voit McLaren derrière Alfa Romeo

Bien malin qui peut établir une hiérarchie précise des écuries de Formule 1 cette saison, même après cinq Grands Prix déjà disputés. Certaines, comme McLaren, font les montagnes russes : en qualifications, la MCL36 était la huitième monoplace la plus rapide à Bahreïn et à Djeddah, mais la troisième à Melbourne et à Imola, puis la sixième à Miami.

En conséquence, les résultats sont très contrastés : Lando Norris et Daniel Ricciardo ont signé une double arrivée dans le top 6 en Australie avant un podium pour le Britannique au Grand Prix d'Émilie-Romagne, tandis que lors des trois autres épreuves, il n'y a eu que six petits points à se mettre sous la dent.

"Il est encore tôt dans la saison avec ces nouvelles voitures", commente le directeur d'équipe Andreas Seidl. "Tout le monde travaille sur les faiblesses de sa voiture, et je pense que nous avons maintenant vu, en regardant ces premières courses, que dans des conditions comme celles-ci [à Miami], sur des pistes comme celle-ci, comme Bahreïn, nous sommes clairement plus en difficulté que sur d'autres comme Melbourne et Imola. Nous connaissons ces faiblesses, c'est pourquoi nous travaillons dur à la maison pour y remédier. C'est ce sur quoi nous devons nous concentrer."

Lando Norris est reparti de Miami sans le moindre point dans son panier

Le prochain circuit, Barcelone, sera un juge de paix dans la mesure où les premiers essais hivernaux y ont eu lieu, permettant une comparaison directe. Pour sa part, Lando Norris a d'ores et déjà une idée de la position de McLaren par rapport à la concurrence.

"Espérons pouvoir apporter des améliorations à la voiture", déclare l'Anglais. "Il est dur de savoir précisément ce que nous allons faire à partir de ce week-end. Nous sommes derrière Mercedes. Nous sommes derrière Alfa Romeo. Mais nous sommes dans une bonne bataille avec Alpine et AlphaTauri. Haas est également dans les environs."

"Bref, c'est serré. Je crois que ça nous situe autour de la cinquième ou de la sixième place dans la hiérarchie. Nous avons un bon rythme. Nous devons juste pouvoir concurrencer un peu plus les Mercedes et les gars devant. Si nous le faisons, nous pourrons être satisfaits." Alfa Romeo est déjà plus que concurrencé : McLaren a 15 points d'avance au championnat des constructeurs, mais principalement grâce à l'inefficacité de Zhou Guanyu, qui n'a qu'une unité au compteur.

Propos recueillis par Luke Smith