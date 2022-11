Norris : McLaren ne pouvait pas battre Alpine en 2022

Charger le lecteur audio

Troisième en 2020, quatrième en 2021 et désormais cinquième en 2022, McLaren a poursuivi son lent déclin au classement constructeurs cette saison en étant devancé par Alpine, même si la lutte pour le top 4 s'est étirée jusqu'à Abu Dhabi. Sur le plan des performances, la MCL36 a le plus souvent été à la peine face à l'A522. La nouvelle mauvaise saison de Daniel Ricciardo n'a pas aidé, alors que Lando Norris a au contraire souvent été au rendez-vous, signant d'ailleurs l'unique podium hors Red Bull- Ferrari-Mercedes de la campagne.

Interrogé sur le niveau de McLaren, le jeune Britannique estime que la cinquième position est un reflet fidèle de la réalité : "Oui, c'est là où nous méritons de terminer. Je suppose que c'est très décevant quand il y a une chance d'atteindre la P4 et qu'on a l'impression qu'on aurait pu y arriver. Mais en termes de fiabilité nous n'avons eu qu'un seul mauvais week-end, Alpine en a eu quatre ou cinq, ils avaient une voiture plus rapide la majeure partie de l'année."

Rien qu'en course cette saison, McLaren a connu trois abandons sur problème de fiabilité contre sept pour la structure française.

"Je pense donc que le fait de s'être battu avec eux pendant si longtemps prouve à quel point nous avons fait du bon travail avec un package moins bon, honnêtement. Et par conséquent, voilà pourquoi je suis assez heureux. Nous sommes P5, mais il y a beaucoup de bonnes choses [à retirer] dans le travail que nous faisons. Nous sommes juste partis de trop loin en début de saison, donc j'espère que nous pourrons démarrer beaucoup plus haut l'année prochaine, assurer le développement, progresser comme nous l'avons fait cette saison et alors nous serons bien mieux lotis."

"L'ensemble de l'équipe n'a pas fait un assez bon travail et encore une fois, tout cela est dû à la voiture que nous avons eue", a ajouté Norris. "Nous savons que nous avons eu une saison très dure, nous l'avons trouvée difficile. Nous devons franchir un cap l'année prochaine et j'ai l'impression que tout le monde fait les efforts nécessaires pour y arriver."

"Je pense que c'était juste une question de motivation, d'énergie que chacun a apporté pour [tenter de] finir devant Alpine. Je crois que tout le monde au circuit a fait un très bon travail, les mécaniciens, les ingénieurs ; nous avons maximisé toutes les opportunités que nous avons eues."

"Les mécaniciens ont fait un travail remarquable dans l'année la plus difficile pour les arrêts au stand. Avec des pneus plus lourds, des pistolets plus mauvais, nous avons eu le pitstop le plus rapide cette année, nous avons eu plusieurs fois le meilleur arrêt du week-end. De nombreux aspects sont sur une bonne dynamique et sont meilleurs que jamais."

"Tous les mécaniciens et les ingénieurs sont plus motivés que jamais pour créer une meilleure voiture. Ce n'est tout simplement pas une chose facile à faire, mais ils ont établi un bon plan."

Avec Filip Cleeren et Luke Smith

