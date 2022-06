Norris pas convaincu par la consigne de McLaren face à Ricciardo

Charger le lecteur audio

Débutant la course sur deux stratégies différentes depuis les 11e et 12e places sur la grille, avec Lando Norris en mediums et Daniel Ricciardo en durs, les deux pilotes McLaren étaient proches en piste. L'Australien affichait un bon rythme sur ses gommes dans la première partie de course, et s'est vu opposer par son écurie un refus de le laisser passer devant son équipier.

Plus tard, Ricciardo a profité de son long relais en effectuant son seul arrêt sous VSC au 33e tour. Cela lui a donc permis de prendre l'avantage sur Norris en piste. Dans la dernière partie de l'épreuve, le numéro 3 était à la poursuite de Fernando Alonso, en lutte pour la septième position, avec le jeune Britannique non loin derrière, qui a demandé à pouvoir tenter sa chance sur l'Alpine.

C'est alors que Norris a reçu l'ordre de ne rien faire et qu'il pourrait potentiellement avoir l'opportunité si jamais la situation n'évoluait pas. Finalement, quand il est devenu clair que Ricciardo ne pourrait pas passer Alonso, Norris a demandé à pouvoir jouer sa chance à la régulière, mais son équipe a refusé. Les deux hommes ont franchi la ligne d'arrivée aux huitième et neuvième rangs.

"Je pense que c'est assez simple", a répondu Norris lorsque Motorsport.com lui a demandé d'expliquer les consignes de l'équipe McLaren. "Sur un seul tour, juste avant mon arrêt, Daniel aurait pu me dépasser, mais il ne l'a pas fait. Je pense qu'on lui a dit de défendre devant [Pierre] Gasly jusqu'à ce que je m'arrête, mais je me suis arrêté le tour suivant."

"Il est donc resté derrière moi pendant un tour, et je pense que pour lui rendre la pareille, je n'ai pas pu le doubler. J'aurais pu le faire, j'étais à côté dans le premier virage. Et c'était une décision difficile de le faire ou pas. Mon rythme sur les durs était un peu meilleur."

"J'ai fait ce que nous avions décidé en tant qu'équipe et je m'y suis tenu. Il a juste eu la chance de faire un arrêt sous VSC, et il est reparti sur les mediums à la fin. Je pensais donc qu'il aurait eu un peu plus de rythme et qu'il aurait pu attaquer Fernando beaucoup plus facilement. En tant qu'équipe, je pense que nous avons fait du bon travail aujourd'hui, nous avons fait ce que nous voulions, c'est-à-dire finir dans les points."

Daniel Ricciardo devant Lando Norris à Bakou

Tentant d'être philosophe, Norris a toutefois reconnu qu'accepter cette consigne n'était pas simple, même si cela n'aurait pas changé grand-chose. Il juge cependant que Ricciardo n'a pas sacrifié énormément en voyant une inversion de positions lui être refusée en début de course, par rapport à sa propre situation. "Honnêtement, finir huitième ou neuvième aujourd'hui, ce n'est pas la fin du monde, ça ne change pas grand-chose. Nous voulons juste finir aussi haut que possible."

"Je pense qu'il suffit de comprendre la différence des situations dans lesquelles nous étions : c'était un seul tour, Daniel est resté derrière moi jusqu'à ce que je m'arrête. Et je ne pense pas que ce tour aurait changé quoi que ce soit. Il aurait toujours été derrière Fernando, et j'aurais toujours été derrière, c'est juste qu'il a eu l'arrêt sous VSC."

"Donc je pense qu'il s'agissait juste de se battre pour une position normale à la fin. Il n'était pas à cette place-là, ou derrière moi ou autre, ou dans une position différente, à cause de ce qu'on a fait plus tôt dans la course. On pensait que ça m'aiderait, mais ça n'a pas été le cas. Et donc à la fin de la course, il n'y avait rien à gagner ou à perdre entre nous."

Avec Adam Cooper