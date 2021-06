Norris adorerait participer aux 500 Miles d'Indianapolis

À la création du Championnat du monde de Formule 1, les 500 Miles d'Indianapolis avaient une place privilégiée au sein du calendrier, étant le seul événement se tenant hors d'Europe et le seul événement à ne pas se conformer aux règles techniques de la discipline ! Ainsi, compte tenu des grandes différences entre les monoplaces européennes et américaines, seuls quelques pilotes de F1 se sont essayés aux 500 Miles dans les années 1950 et 1960.

Épisodiquement, des anciens et futurs pilotes de la catégorie reine ont tenté leur chance dans l'Indiana au cours des décennies suivantes. Et il semblait que l'effet de mode fût définitivement passé jusqu'à l'arrivée de Fernando Alonso en 2017, dans le cadre d'un engagement particulièrement médiatisé. Bien que le pilote espagnol ne fût pas rejoint en 2019 et en 2020, pour sa deuxième et sa troisième participation, d'autres pilotes de F1 devraient emboîter le pas dans les années à venir, et Lando Norris est en tête de cette liste.

"Je regarde [les 500 Miles d'Indianapolis] et je regarde les courses d'IndyCar aussi souvent que possible", a-t-il confié au magazine RACER. "Ce n'est pas quelque chose que j'ai envie de faire dans l'immédiat, je préfère me concentrer sur [la F1], mais je vais y penser. J'adorerais participer [aux 500 Miles], mais pas pour le moment."

Les 500 Miles d'Indianapolis font partie de la Triple Couronne, réunissant les épreuves les plus prestigieuses du sport automobile. Le Grand Prix de Monaco de Formule 1 en fait également partie. Classé troisième de la dernière édition en Principauté, Norris peine à mettre les deux courses au même niveau, sa préférence allant aux États-Unis.

"Je préfère gagner un championnat plutôt que gagner [le Grand Prix de] Monaco", avance le pilote McLaren. "Parce que si vous partez en pole et que vous êtes en tête après le premier virage, la victoire est presque garantie. Ce qui rend le circuit de Monaco si spécial, c'est son Histoire. Je ne suis pas un grand fan de l'Histoire de [la F1] mais vous voulez gagner la course parce que c'est à Monaco."

"À Indianapolis, vous devez faire quelque chose de plus incroyable pour gagner, avec la stratégie, [la gestion du] carburant, et tout ce qui s'ensuit. Je pense que les 500 Miles sont un événement prestigieux que les gens attendent avec impatience parce que la course est si unique et si différente de tout ce que l'on voit habituellement. C'est donc quelque chose que j'aimerais vivre."

partages