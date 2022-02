Le nouveau motorhome de la F1 surprend à Barcelone

Charger le lecteur audio

Les dirigeants de la Formule 1 ont opté pour une présence plus visible et plus identifiée dans le paddock cette année. À Barcelone, où se dérouleront les premiers essais hivernaux cette semaine, à partir de mercredi, un motorhome à étage a ainsi fait son apparition.

Pendant des dizaines d'années, Bernie Ecclestone a utilisé un motorhome plutôt discret lorsqu'il était à la tête de la Formule 1. Liberty Media a opté pour une structure beaucoup plus imposante. Dans un paddock catalan où les écuries se préparent à une première session d'essais privés – qui ne seront pas ouverts au public –, le bâtiment de la F1 surprend, avec une taille comparable à ceux des écuries.

Les dirigeants de la F1 utiliseront vraisemblablement ce motorhome pour réunir son personnel, organiser des réunions et accueillir des invités sur les Grands Prix européens. Après deux années passées avec un paddock souvent déserté, conséquence des restrictions liées à la crise sanitaire, la discipline espère un retour proche de la normale en 2022, à l'heure où la pandémie est davantage sous contrôle.

Ce choix de structure étonne également car il intervient deux ans après une volonté affichée par Ross Brawn de réduire les infrastructures utilisées par les écuries sur les Grand Prix pour des raisons environnementales et d'empreinte carbone, en revenant à des tailles raisonnables.

"Nous allons tous sur les Grands Prix, et sur neuf courses de l'année nous avons des motorhomes transportés par des camions, une immense flotte de camions, qui fournissent aux écuries les infrastructures dont elles ont besoin", expliquait-il en février 2020. "Pour les 15 autres Grands Prix, elles sont très heureuses d'utiliser ce qu'il y a sur place lorsqu'elles arrivent le jeudi. Il y a des courses extra-européennes, par exemple à Bakou, où il y a un bel ensemble de préfabriqués prêts à l'emploi."

"Personne ne se plaint et tout est possible. Puis nous allons à Monza et nous avons nos somptueux palais avec tous les camions nécessaires pour les transporter. À l'avenir, nous voulons passer à un motorhome ou une structure d'accueil qui pourrait être monté avec beaucoup moins d'incidence qu'actuellement en matière de logistique et de transport."