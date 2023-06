Ils ont déjà testé le nouveau tracé de Barcelone : leur verdict

Ce week-end, le circuit de Barcelone renoue avec une version du tracé similaire à celle utilisée de 1995 à 2003, avec notamment la suppression de la chicane apparue en 2007 juste avant le dernier virage. On va donc retrouver les deux dernières courbes de la piste dans leur version originelle, particulièrement rapides ; les pilotes de Formule 2 ont eu l'occasion de les découvrir lors d'essais privés qui ont eu lieu du 10 au 12 mai dernier, leurs premières impressions ayant ensuite été recueillies par Formula Scout.

"C'est bien plus rapide", commente Théo Pourchaire. "Le virage 13 est l'avant-dernier virage, et l'entrée est en aveugle. On n'y voit rien, alors il faut faire des tours [pour prendre ses marques]. On ne sait pas à quel endroit tourner au début, et c'est un virage qui se passe normalement à fond, alors c'est très impressionnant. Le dernier virage aussi, on lève légèrement le pied en F2, mais c'est très, très impressionnant. Il n'y a pas beaucoup de dégagement, ce sont des graviers et le mur direct. Alors si on sort là, ça peut être dangereux. C'est un tracé très sympa. Il est différent."

Qu'un virage moyen et une chicane lente aient été remplacés par une courbe rapide qui rend la suivante encore plus véloce, voilà qui rend le défi physique de la piste catalane encore plus relevé. "C'est aussi un peu difficile pour le cou maintenant – le cou et aussi les bras, c'est assez difficile car plus le virage est rapide, plus le volant est lourd", confirme Pourchaire. "Alors les deux derniers virages sont très difficiles, mais on y prend du plaisir."

La chicane de Barcelone n'est plus qu'un lointain souvenir

Les pilotes sont toutefois inquiets de l'impact que cette mesure aura sur les courses, même si le tracé de 2007, qui avait pour but de faciliter les dépassements, n'a pas fait l'unanimité dans ce domaine. "Espérons que c'est mieux pour les dépassements en piste, mais je n'en suis pas sûr à 100%", reconnaît Pourchaire. Oliver Bearman s'interroge : "Je ne sais pas ce que ça va donner pour les courses. J'ai essayé de suivre un peu pendant deux tours et ça paraît difficile, alors peut-être que ce ne sera pas le mieux."

Quant à Zane Maloney, contrairement à la plupart de ses pairs, il regrette la version précédente : "Je préférais comme c'était avant, à vrai dire. J'ai toujours adoré le dernier secteur à Barcelone, surtout dans un tour de qualifications, parce qu'en arrivant dans le dernier secteur avec les pneus arrière au bord du gouffre, il faut passer beaucoup de virages en troisième vitesse et en seconde. J'ai toujours aimé ça. J'ai toujours été rapide dans le dernier secteur, mais il est quand même sympa."

C'est aussi en qualifications que la nouvelle version va changer la donne, en l'occurrence au niveau de l'usure des gommes : tandis que les pneus du côté gauche vont souffrir, les pneus arrière seront moins sollicités puisqu'il n'y aura pas autant de réaccélération… mais attention quand même à avoir suffisamment d'adhérence pour les deux dernières courbes !

"C'est vraiment fun à piloter. Je préfère toujours un virage rapide à un virage lent, c'est toujours un peu plus fun. Surtout vu que c'est à la fin du tour, l'équilibre est assez compliqué", souligne Bearman. Maloney renchérit : "Dans un tour de qualifications, ça va être complètement différent car il n'est plus nécessaire de s'inquiéter de l'usure des pneus arrière. Cela a changé la dynamique de cette piste."

"C'est chaud dans les deux virages très rapides, c'est cool ! L'avant-dernier est plus ou moins à fond. C'est le dernier qui est vraiment chaud, il faut tenir bon ! Mais oui, [la nouvelle version] est assez bien."