Un nouvel actionnaire chez Aston Martin F1

Aston Martin a annoncé ce jeudi l'arrivée de Robert Wood Johnson au capital de son écurie de Formule 1. L'ancien ambassadeur des États-Unis au Royaume-Uni a acquis une participation minoritaire dans l'équipe et rejoint immédiatement son conseil d'administration en tant que vice-président.

Investisseur actif dans le sport, notamment en NFL chez les New York Jets et en Premier League à Crystal Palace, Robert Wood Johnson aura pour mission de contribuer au développement commercial d'Aston Martin, en particulier aux États-Unis. Son arrivée doit également permettre à l'écurie de renforcer ses liens avec le marché américain et de développer de nouvelles synergies dans le monde du sport.

Robert Wood Johnson n'aura toutefois aucune responsabilité dans la gestion quotidienne de l'équipe. Lawrence Stroll, président exécutif et actionnaire de contrôle, conserve la direction et le contrôle d'Aston Martin.

"Je suis très heureux d'accueillir Woody dans la famille Aston Martin. Son expérience, sa passion et son investissement renforcent encore notre position alors que nous entrons dans une nouvelle phase de notre développement sportif", a déclaré Lawrence Stroll.

De son côté, Robert Wood Johnson a expliqué vouloir contribuer au développement de l'écurie et à l'augmentation de sa base de fans aux États-Unis. "Nous partageons également la volonté de développer la base de fans aux États-Unis et de faire découvrir à encore plus de personnes l'excitation de la Formule 1", a-t-il ajouté.

Avec un seul point au compteur avant la reprise de la saison 2026 à Zandvoort ce week-end, Aston Martin vit une campagne jusqu'ici très compliquée. L'écurie dirigée par Adrian Newey bénéficiera toutefois d'une importante évolution du moteur Honda pour le Grand Prix des Pays-Bas, avec l'espoir de recoller au milieu de grille.