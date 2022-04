Ocon a collectionné les contrariétés à Imola

Charger le lecteur audio

Auteur d'un début de saison convaincant, Esteban Ocon n'a toutefois pas prolongé sa série d'arrivées dans les points. À Imola, le Français s'est classé 14e d'une course au terme de laquelle il a franchi la ligne en 11e position, écopant d'une pénalité de cinq secondes après une erreur de son écurie dans les stands. L'incident est survenu au 18e tour, en plein ballet des arrêts pour chausser les gommes slicks sur la piste séchante : Ocon a été relâché par son équipe juste devant Lewis Hamilton, qu'il a ensuite tassé après avoir élargi sa trajectoire. Une manœuvre inévitable selon le pilote Alpine.

"C'est un petit peut frustrant, c'est sûr", concède-t-il. "On était 11e, et avec cet unsafe release et les cinq secondes de pénalité, ça affecte notre position. Mais je pense que ce qui ne va pas, c'est le tuyau [du stand AlphaTauri] qui était près de la voie rapide. J'ai dû serrer Lewis parce qu'il y a un tuyau qui pendait. Je dois revoir les images mais c'est mon sentiment sans les avoir revues. Sinon, je pense qu'il y aurait eu de la place pour nous deux. Nous ne nous sommes pas touchés, ça allait."

"J'étais conscient [de la présence de Hamilton] quand j'ai dû éviter le tuyau, j'ai vu qu'il était là. C'est serré mais ce n'est évidemment pas prudent d'être aussi proche d'une autre voiture, c'est clair. Au bout du compte, je pense que c'est le tuyau qui fait que ça a eu l'air pire."

Ocon et Alpine ont été pénalisés pour un "unsafe release".

Le week-end italien n'a pas permis à Alpine de marquer le moindre point puisque Fernando Alonso a été contraint à l'abandon après un contact survenu dans le premier tour. Les performances du double Champion du monde sont toutefois très encourageantes aux yeux de son coéquipier, car l'Espagnol était le seul à disposer d'un fond plat évolué qui a donné satisfaction, et qui équipera également la monoplace d'Ocon à partir du Grand Prix de Miami.

"Je pense que c'est une opportunité manquée pour nous ce week-end", regrette le Normand. "Nous étions censés marquer de bons points et faire une belle performance. Alors oui, c'est dommage, mais nous rebondirons. Avec les EL2, nous avons suffisamment de données pour analyser ce que ça [le fond plat] nous apporte. De ce que je vois, il devrait y avoir un gain."

"Fernando s'est qualifié cinquième, c'était vraiment bien. Nous avons eu un peu plus de mal en course. Mais oui, je pense qu'il sera toujours possible de placer les deux voitures dans le top 10 une fois que nous aurons cette évolution pour la performance. J'ai hâte de tester cette nouvelle pièce que Fernando avait ce week-end. Ça semble apporter un bon gain d'après ce que l'équipe a analysé."

En plus de la pénalité reçue en course, Esteban Ocon a traîné tout le week-end comme un fardeau son élimination en Q1 vendredi soir, consécutive à un problème technique qui l'a empêché de reprendre la piste.

"De mon côté, on a terminé les trois premiers Grands Prix dans les points", rappelle-t-il. "La voiture était parfois un peu plus ou un peu moins performante. Mais nous étions réguliers. Il n'y a que cette course qui est un peu à part, mais nous avons cassé la boîte de vitesses en qualifications."

