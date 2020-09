Ocon croit à la troisième place du championnat pour Renault

Après la forme affichée par Renault lors du Grand Prix de Belgique, Esteban Ocon est convaincu que l'écurie française est désormais en mesure de se battre pour la troisième place du championnat constructeurs cette année. Le Français et son coéquipier Daniel Ricciardo ont signé à Spa-Francorchamps la meilleure séance de qualifications du Losange depuis son retour en F1 avec une équipe d'usine en 2016, avant de concrétiser en course, l'Australien terminant quatrième devant Ocon, cinquième.

Après ce week-end solide, Renault veut confirmer le week-end prochain sur un tracé de Monza où les hautes vitesses pourraient à nouveau favoriser la R.S.20. De quoi booster les espoirs de se battre pour devenir "le meilleur des autres" d'ici la fin de l'année, derrière Mercedes et Red Bull Racing. Avant le Grand Prix d'Italie, Renault est sixième du championnat mais a réduit considérablement l'écart, n'accusant plus que neuf longueurs de retard sur la troisième place occupée par McLaren. De quoi faire de cette position un objectif réaliste ?

"Oui, nous le pouvons", répond Ocon. "Nous le pouvons, il reste dix Grands Prix donc nous ne sommes qu'au début de la saison, plus ou moins. Bien sûr, il y a encore un long chemin, mais c'est très chouette de voir que nous entrons dans ce combat. Nous devons marquer des points régulièrement, il est certain que nous ne voulons pas vivre un deuxième Grand Prix comme celui de Barcelone. Quand il y a des opportunités comme celle-ci [en Belgique] qui arrivent, c'est important de prendre les points, c'est ce que nous avons fait."

Rendez-vous pris à Monza

Pour Ocon, le rendez-vous de Spa a été doublement satisfaisant car le Normand visait ce qu'il avait lui-même appelé "un nouveau départ". De retour en F1 cette saison après une année d'absence, il se sent désormais pleinement dans le rythme après avoir rencontré quelques difficultés.

"Je crois que c'est très, très encourageant", assure-t-il. "Être au rendez-vous avec les Red Bull, c'est chouette vous savez. Très, très chouette. Nous devons le faire beaucoup plus régulièrement. On dirait que nous sommes rapides dès que nous roulons avec un peu moins d'appui aérodynamique. C'était le cas à Silverstone, et en Belgique nous étions à nouveau rapides. C'est dommage de ne pas avoir deux courses à Spa, mais il y a Monza, où nous devrions être rapides aussi."

Les espoirs de Renault vont désormais au-delà des pistes rapides, même s'il faudra le confirmer. Daniel Ricciardo faisait part de sa confiance après avoir mis le doigt sur des réglages qui amènent davantage la monoplace dans sa "zone de confort". En attendant, l'Australien veut miser sur un deuxième gros week-end d'affilée en se rendant en Italie.

"C'est certainement ce à quoi l'on peut s'attendre pour nous, sur ces circuits avec peu d'appui aérodynamique", avance-t-il. "Je pense que nous pouvons nous attendre à être encore compétitifs en allant à Monza. C'est une hypothèse assez solide, en tout cas de mon côté."