Quand la FIA se moque des donuts d'Esteban Ocon

Les donuts des pilotes à Abu Dhabi, lieu de la fin de saison depuis quelques années désormais, sont devenus une tradition de la Formule 1. On se souvient, bien entendu, de ceux de 2018, où trois des plus grands pilotes des 20 dernières années – Lewis Hamilton, Sebastian Vettel et Fernando Alonso – célébraient la dernière épreuve de la campagne et saluaient aussi le départ de la discipline du double Champion du monde espagnol.

Ce dimanche, la ligne droite de départ/arrivée a de nouveau été le théâtre de donuts, cette fois des Mercedes de Hamilton, Champion pour la septième fois, et de son dauphin Valtteri Bottas. Mais d'autres pilotes se sont essayés à l'exercice à d'autres endroits de la piste, à l'image de Kevin Magnussen, qui va quitter la F1, ou encore d'Esteban Ocon.

Le Français, justement, n'a pas été montré sur les images de la réalisation internationale au moment d'effectuer sa part du show. Et visiblement, c'était plutôt une bonne chose car l'exercice ne s'est pas déroulé de façon aussi grandiose que prévu. Le pilote Renault, partageant la vidéo du moment en question sur son compte Instagram après le Grand Prix, a eu bien du mal à faire fumer les pneus arrière de la R.S.20 et a plutôt offert aux gradins vides et aux commissaires présents quelques travers laborieux et peu de fumée.

"Un super dernier tour de course pour terminer cette saison folle, déçu de manquer la troisième place du classement constructeurs mais nous nous sommes battus jusqu'à la fin !" a-t-il posté dans le message accompagnant la vidéo et une photo. "La FIA n'a pas été impressionnée par mes [donuts] !"

En effet, sur la photo de son post (à retrouver ci-dessous), l'on peut apercevoir un écran de contrôle de l'écurie destiné à recueillir certaines informations, et notamment les messages de la direction de course. Est ainsi inscrit : "19:34 - Pénalité pour Ocon en raison de donuts ratés :)". Une touche d'humour bien sûr, la F1 étant un sport compliqué mais pas encore suffisamment pour que la réussite ou l'échec des donuts soit sanctionné.

Peu avant d'effectuer sa tentative, Ocon avait demandé la permission à la radio à son ingénieur de course, Mark Slade :

"- J'imagine que la réponse est non, mais est-ce que je peux faire un donut ?

- Je n'entends personne dire 'oui'... (rires) Ah... Cyril [Abiteboul] dit que tu peux y aller, Cyril dit que tu peux y aller.

- D'accord ! [...] Ah, j'aime ça."

