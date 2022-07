Ocon : "Le GP de France au Mans, ce serait une sacrée histoire"

Charger le lecteur audio

La Formule 1 a posé en cette fin de semaine ses valises au Circuit Paul Ricard pour le Grand Prix de France, mais l'avenir de l'épreuve est plus que jamais incertain. Dernier pilote français vainqueur d'un Grand Prix, Esteban Ocon ne cache pas sa préoccupation sur le sujet mais souligne aussi les nombreuses possibilités qui existent pour sauver l'épreuve. Et s'il admet que l'alternance, par exemple entre la France et la Belgique, serait sans doute une solution raisonnable, il estime que Nice et Le Mans pourraient constituer une alternative. Avec une préférence pour la Sarthe, qui n'a toutefois jamais ouvertement fait part d'un tel intérêt.

"Bien sûr, la Formule 1 est très demandée en ce moment, on sait tous qu'il y a plusieurs pays différents qui demandent qu'un Grand Prix ait lieu chez eux", constate Esteban Ocon. "Et on ne peut pas aller partout, malheureusement ; il y a toujours des rumeurs que l'on entend, rien de sûr. Mais j'ai discuté avec Stefano, j'ai vu ce qu'il avait dit dans la presse aussi. Et mon point de vue est que oui, la France a une place en Formule 1. On dit Grand Prix partout où l'on va, et c'est un mot français. On a une grosse communauté sports mécaniques et automobile. Si l'avenir n'est pas au Paul Ricard, alors je suis sûr qu'il y aura d'autres endroits qui seraient heureux d'accueillir le Grand Prix de France, et s'il y a des discussions pour l'avenir, j'y prendrai part et je ferai mon maximum pour que ça se fasse."

"Stefano [Domenicali] a parlé de Nice, ce qui serait un endroit idéal pour un circuit urbain, mais on a aussi Le Mans, qui est un endroit formidable. Bien sûr, le circuit nécessite peut-être un peu de boulot pour les limites de piste ou ce genre de choses. Une vraie course de Formule 1 au Mans, au niveau du spectacle, serait assez impressionnante je pense."

Esteban Ocon écarte l'idée de voir un jour la Formule 1 se rapprocher de Paris mais insiste sur ce qui s'apparente à un petit rêve en imaginant les monoplaces s'affronter un jour du côté du circuit Bugatti.

"Je pense que l'on a plusieurs options, c'est sûr", martèle-t-il. "Franchement, je ne pense pas que la région parisienne soit une option réaliste, vu la manière dont elle est gérée. Je pense qu'il y a plusieurs options, des circuits urbains qui pourraient fonctionner, ou de chouettes circuits qui pourraient aller. On a de bons circuits. Il y a Magny-Cours, qui est un peu difficile d'accès. Mais je crois que le plus réaliste auquel je pense, c'est sans aucun doute Le Mans. Le Grand Prix de France au Mans, ce serait une sacrée histoire. Ce serait assez incroyable."

Interrogé sur une éventuelle allusion claire de Stefano Domenicali au circuit du Mans, Esteban Ocon tempère : "Non, c'est ce que j'ai vu de la part de Stefano dans la presse. J'ai discuté avec lui mais je garderai ça pour moi".