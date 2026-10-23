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Ocon : "D'un point de vue purement sportif, je mérite d'être en F1"

Esteban Ocon reconnaît que Rafael Câmara, qui va le remplacer chez Haas, mérite sa chance en Formule 1, mais estime qu'il ne mérite pas de se retrouver sans baquet en 2027.

Jake Boxall-Legge Stuart Codling

Publié: 23 oct. 2026, 06:27

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Photo de : James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

L'arrivée de Rafael Câmara a été confirmée la semaine dernière. Le Brésilien, actuellement leader du championnat de F2, va ainsi accéder à la catégorie reine. Bien qu'Oliver Bearman n'ait pas encore été officiellement confirmé par Haas pour la saison prochaine, l'écurie souhaite prolonger son contrat.

Alors qu'il ne reste pratiquement plus de possibilités sur la grille 2027, sauf départ surprise, les options d'Ocon sont limitées. Le Français pourrait davantage s'orienter vers un rôle de pilote de réserve afin de garder un pied en F1, plutôt que de rejoindre une autre discipline.

Ocon a insisté sur le fait que ses performances n'étaient pas à l'origine de son départ, sans toutefois vouloir préciser une nouvelle fois les raisons pour lesquelles Haas a décidé de ne pas prolonger son contrat.

"Je ne peux pas en dire beaucoup. Ce que je peux dire, c'est que Rafa mérite sa chance en F1. Je pense qu'il a montré dans les championnats qu'il a disputés qu'il était très bon. Mais je ne mérite pas non plus de quitter la F1. C'est tout."

"Je suis ici pour faire le meilleur travail possible, en essayant de tirer le maximum de la voiture. Comme je l'ai dit, je mérite d'être ici, en Formule 1."

"Il y a de nombreuses raisons pour lesquelles je ne serai pas là l'année prochaine. Mais ce ne sont pas des raisons liées à mes performances. J'ai tout gagné dans chaque catégorie."

Rafael Câmara remplacera Esteban Ocon chez Haas en 2027.

Photo de: Haas F1 Team

"J'ai gagné en karting, en Formule Renault, en Formule 3, en GP3 et en F1. Dans toutes ces catégories, j'ai remporté des courses. D'un point de vue purement sportif, je mérite d'être en F1. Je pense que cette année ne sera pas ma dernière en F1."

Ocon entend donc se concentrer sur ses derniers Grands Prix avec Haas afin de continuer à obtenir les meilleurs résultats possibles et d'aider l'équipe à conserver sa septième place au championnat constructeurs. L'écurie américaine compte actuellement sept points d'avance sur Audi.

Alors qu'il avait reçu des marques publiques de soutien après l'annonce de son départ de la grille en 2027, Ocon a expliqué qu'il n'avait pas besoin du soutien des autres pilotes, précisant qu'il n'en avait d'ailleurs pas reçu directement.

"Bien sûr, je parle à certains d'entre eux en privé. Lance [Stroll] est par exemple venu me parler. Mais je n'ai reçu aucun message de qui que ce soit."

"Ils ne m'ont pas envoyé de message, même s'ils m'ont soutenu dans la presse. Ce n'est pas grave. De toute façon, ce n'est pas la fin. Je ne réclame le soutien d'aucun pilote ou de qui que ce soit. Ce n'est pas ce dont j'ai besoin. C'est un univers difficile pour tout le monde."

"Nous vivons tous la même chose. Si tu n'es pas performant pendant trois courses, tu es le pire pilote du monde. Si tu enchaînes trois bonnes courses, tu es le meilleur. C'est toute la difficulté de ce sport."

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