Ocon regrette d'être parti en pneus pluie à Imola

Esteban Ocon a fait partie des rares pilotes qui ont démarré la course du Grand Prix d'Émilie-Romagne en gommes pluie (bleues), 16 des 20 concurrents ayant choisi les intermédiaires (vertes). Si les conditions humides du tracé d'Imola laissaient présager un choix difficile, il s'est rapidement avéré que cette décision n'était pas la bonne. Le Français s'est débarrassé de son train dès la fin du premier tour, profitant du Safety Car sorti pour l'accident de Nicholas Latifi, ce qui a toutefois envoyé l'Alpine #31 en queue de peloton.

Finalement, au terme d'une course compliquée, Ocon est parvenu à rallier l'arrivée au dixième rang, qui s'est transformé sur tapis vert en neuvième place après la pénalité infligée à Kimi Räikkönen. Un résultat qui ne satisfait pas forcément le pilote normand : "Je pense que nous avions notre place dans le top 10, c'est clair."

"Aujourd'hui, la course n'a pas été simple, au contraire du reste du week-end. Je crois que nous avions le potentiel pour être septième, huitième, quelque chose comme ça. Le rythme sur le sec était en fait assez solide, nous étions plus rapides que les Sauber [Alfa Romeo] aujourd'hui. Nous ne sommes pas exactement là où nous voulons être mais nous avons fait des progrès ce week-end au niveau du résultat obtenu. Nous étions à l'aise dans la voiture au moment de la piloter, Fernando et moi, et nous voulons inscrire plus de points lors de la prochaine course."

Interrogé sur le sujet par Motorsport.com, Ocon a expliqué les raisons de son départ en gommes pluie. "À l'heure qu'il est [après la course], c'est sûr, je serais parti en inters parce qu'ils étaient un cran au-dessus en termes d'adhérence sur le mouillé. À ce moment-là [avant le départ], nous avions eu l'info que beaucoup plus de voitures s'élanceraient en [pneus] pluie – finalement, il ne restait plus que [Pierre] Gasly et moi [et les Haas], donc ce n'était pas une bonne décision."

"Évidemment, nous avons perdu un peu de temps au départ, nous sommes repassés aux inters, et ça fonctionnait assez bien, mais malheureusement nous étions à l'arrière et ensuite il a fallu encore s'arrêter juste avant le drapeau rouge où nous avons perdu quelques positions. Ce n'était pas une course facile, comme je l'ai dit, il y avait assurément des opportunités."

Puis il a ajouté : "Fernando était sur les inters, il a perdu des positions au départ, j'ai revu son envol et il a perdu des places, mais j'avais moins d'adhérence avec les pneus pluie, donc Alonso a perdu quelques positions à ce moment-là, mais de mon côté je connais la raison [de mon mauvais départ], j'en connais exactement la raison, je ne sais pas exactement ce qui s'est passé pour Fernando."

