Ocon : "C'est la meilleure voiture que j'aie jamais pilotée"

Avec 190 tours du Circuit de Barcelone en trois jours, Esteban Ocon a eu tout le loisir de faire connaissance avec sa nouvelle monoplace, et le moins que l'on puisse dire, c'est que son premier sentiment est positif.

"La voiture, c'est un cran bien mieux depuis l'année dernière. C'est une meilleure voiture, et c'est clairement la meilleure que j'aie jamais pilotée, parce que ça va très vite", déclare l'ancien réserviste Mercedes, qui a pris le volant de la W10 Championne du monde 2019 à plusieurs reprises. "Cette année, toutes les voitures ont beaucoup progressé, et le grip qu'il y a maintenant, c'est juste top. Oui, la voiture est bien mieux que la R.S.19."

Ocon a réalisé une performance encourageante ce vendredi avec un tour chronométré en 1'17"102 qui a placé Renault au troisième rang de la hiérarchie de la semaine. Le Français a particulièrement apprécié de pouvoir attaquer davantage avec sa nouvelle monture.

"Ce matin a été très bien pour sentir où il faut améliorer la voiture, car hier après-midi, c'était plutôt du travail aéro sans vraiment piloter", explique-t-il. "C'était mieux aujourd'hui pour sentir les limites de la voiture, nous nous en sommes fait une bonne idée globalement, et Daniel et moi allons dans le même sens ; c'est toujours bien, nous faisons les mêmes commentaires. C'est un bon début, et j'ai hâte de voir ce que nous pouvons faire la semaine prochaine."

Autre source de satisfaction non négligeable : la corrélation avec le simulateur est au rendez-vous. "Ça a été une bonne surprise. Nous avons beaucoup travaillé au simu tout l'hiver, encore juste avant de venir, et quand on a posé la voiture au sol – pas pour la journée de tournage promotionnel mais pour le vrai roulage avec les bons pneus – c'était très similaire, nous avons eu à peu près les mêmes résultats. La voiture avait les mêmes caractéristiques, ce n'est pas une chose et l'autre complètement différente. C'est très bon signe, ça veut dire qu'on va pouvoir faire de bons tests très représentatifs au simulateur avant de venir", conclut le Normand.

Propos recueillis par Val Khorounzhiy

