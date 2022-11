Officiel - Williams confirme Sargeant pour 2023

Charger le lecteur audio

Jost Capito avait vendu la mèche à Austin, sur les terres de Logan Sargeant : "À la condition qu'il ait suffisamment de points de Super Licence, il sera notre deuxième pilote l'année prochaine." Désormais, c'est fait, et c'est bel et bien officiel : Williams vient de confirmer le recrutement du pilote américain aux côtés d'Alexander Albon pour la saison 2023 de Formule 1.

Le suspense a duré jusqu'à la dernière course de l'année en Formule 2, car le classement était très serré et l'on ne pouvait exclure un scénario où Sargeant dégringolerait dans la hiérarchie au point de ne pas s'octroyer le précieux sésame. Finalement, le jeune Floridien l'obtient confortablement : rien qu'avec ses troisième et septième places en FIA F3 les deux années précédentes et sa quatrième position en F2 cette saison, il a 57 points de Super Licence à son actif, sans même en venir aux unités inscrites lors d'essais libres F1 notamment.

"Avec cette saison entière en Formule 2, j'ai beaucoup appris sur moi-même cette année et j'ai beaucoup couru", commente Sargeant. "Je pense avoir vraiment réussi mes performances en qualifications. Mais le plus important, c'est le temps que j'ai passé sur le simulateur F1, les EL1 auxquels j'ai participé récemment, et ces derniers essais [à Abu Dhabi ce mardi] ; plus que tout, c'est ce qui me donne l'opportunité de sortir de ma zone de confort et de faire mes preuves."

"Je suis très confiant et à l'aise quant à mon rythme sur un tour. C'est probablement mon plus grand atout depuis mon enfance. Ce que je peux faire pour progresser, c'est me mettre à niveau physiquement pour faire une distance de course entière sans avoir le moindre problème, et travailler sur le rythme de course et la gestion."

Sargeant devrait ainsi être seulement le second pilote américain à disputer une saison entière dans l'élite lors des 30 dernières années, après Scott Speed en 2006, même si Alexander Rossi avait été aperçu chez Manor en 2015 pour cinq courses. "J'aime à penser que ce n'est qu'une heureuse coïncidence. Comme je l'ai dit, j'ai travaillé dur pendant tant d'années, je m'y suis dévoué en déménageant en Europe quand j'étais jeune pour faire de ce rêve une réalité. Et je pense avoir fait une très bonne carrière en formules de promotion. Bref, je suis impatient de clore ce chapitre et de passer au suivant", conclut Sargeant.

