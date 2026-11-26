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Haas confirme enfin Bearman, la grille 2027 est complète
La grille de la saison 2027 de Formule 1 est désormais complète : Haas a confirmé avoir trouvé un accord avec Oliver Bearman pour une troisième saison au sein de l'écurie.
Filip Cleeren
Publié: 26 nov. 2026, 09:04
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Photo de : Lars Baron / LAT Images via Getty Images
C'est officiel, Oliver Bearman restera chez Haas pour la saison 2027 de F1, après avoir enfin signé un nouveau contrat avec l'écurie.
Haas a annoncé ce jeudi que Bearman poursuivrait l'aventure l'année prochaine. Il fera équipe avec le rookie brésilien Rafael Câmara.
Membre de la Ferrari Driver Academy, Bearman était toujours destiné à rester au sein de l'écurie américaine, qui l'accueille en prêt de la Scuderia depuis deux saisons.
Mais à l'approche de sa troisième année avec Haas, l'entourage du Britannique souhaitait également obtenir des garanties sur son avenir à plus long terme.
Devenu le pilote de référence de l'écurie au cours des deux dernières saisons, après avoir pris le dessus sur Esteban Ocon, désormais écarté, et appelé à faire équipe avec un débutant comme Câmara l'an prochain, Bearman aurait également souhaité obtenir une nette revalorisation salariale.
Lors du Grand Prix de Las Vegas la semaine dernière, Bearman avait reconnu être "assez déçu" de se retrouver "au 20e Grand Prix de la saison sans avoir signé de contrat pour l'année prochaine".
Bearman a inscrit 23 des 30 points de Haas, qui cherche à résister à Audi dans la lutte pour la septième place du championnat.
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